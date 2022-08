Juanchi Baleirón: “Soy puro corazón a la hora de hablar de Mendoza”

Por primera vez en su historia, el Wine Rock sale de los viñedos de la Bodega Monteviejo y llega al Estadio Arena Maipú. Los Pericos son invitados de honor de un escenario que también recibe a Pedro Aznar y a la banda mendocina, Stone Willys Band, además de Djs que le van a poner color y calor a una noche en la que celebra el exquisito maridaje del vino y la música. La cita es hoy, desde las 18 y las entradas se consiguen a través del sitio Tuentrada.com.

Los Pericos, una formación numerosa y granítica. (Prensa Pericos)

En la previa de un show que promete tener toda la onda, como siempre, hablamos con Juanchi Baleirón, vocalista de Los Pericos. La mítica banda argentina está celebrando 35 años de trayectoria y viene de una exitosa gira internacional con su último disco “Viva Pericos!”, una selección de covers de grandes artistas en donde exploran nuevos géneros y hacen lo que mejor saben hacer, buena música.

Juanchi tiene un vínculo especial con Mendoza. De la mano de su amigo Marcelo Pelleriti sacó sus vinos Malbecaster, Pink Flood y Gran Baleirón. Además, junto a otra empresa mendocina tiene su aceite, Oil & Roll y su aceto Malbecaster. En toda relación se da y se recibe. Mendoza le da lo mejor de su tierra y él nos devuelve su amor y su música.

¿Se puede decir que Los Pericos son como un buen vino que con los años se ponen mejor?

Gracias. Yo creo que sí. Los Pericos, cuando arrancamos, era un vino joven, fresco y chispeante, y con el paso del tiempo nos pusimos más interesantes y sanamente complejos. Ya que estamos jugando a compararnos con un vino, me parece que estamos cerca de ser un vino clásico, esos que son completos, que tienen frescura y son para gente joven, para clásicos y para los que ya te conocen.

Puede sonar arrogante, pero con 35 años de carrera, por algo estamos todavía juntos todavía y, es más, sacaría la palabra todavía. Seguimos juntos porque nos mantenemos felices tocando y de gira. Venimos de una gira muy linda por Uruguay, Paraguay, Chile, Perú. Estuvimos en Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos, España. Venimos muy, muy ajustados, con mucho show, y la verdad que llegamos en un buen punto a Mendoza, juntando ganas y experiencias de esta gira muy linda y con un disco nuevo como es el disco “Viva Pericos”, un disco de canciones de covers que vamos desde Julio Iglesias, Roberto Carlos y Marco Antonio Solís.

¿Cómo se llevan con las nuevas generaciones, de oyentes y de músicos?

Con respecto a las nuevas tendencias, generaciones u oyentes, me parece más claro que nunca que uno que tiene que hacer lo que mejor hace, que no es más ni menos que tu identidad y lo que te trajo hasta acá 35 años después. Hay que mirar, aprender y ver cómo es la dinámica hoy, cómo escuchan los chicos, qué escuchan. No hay que analizar tanto porque la primera respuesta al por qué es porque es generacional, porque los representa artísticamente o en letras, una actitud o en el perfil del artista. Es así, es natural que pase eso. En mi criterio, y es el criterio de la banda también, es ridículo ponerse un poco a jugar a eso, a querer gustarle a una generación.

A las generaciones les vas a gustar con lo que les gustó a otras generaciones, con lo que trajo hasta acá. El vehículo que te trajo hasta acá es la calidad, el repertorio y una carrera de 35 años. Eso es en lo que tenes que hacer hincapié hoy para tener coherencia y seguir proyectando tu carrera. Nada más feo que un manotazo de un artista que quiere agarrar a otra generación haciendo forzadamente cosas que no le quedan.

Eso está en cada uno. No es nuestra forma de hacer las cosas. Nosotros apuntamos a reforzar más aún nuestra historia, nuestro estilo, nuestro sonido y nuestra identidad, que es lo que nos trajo hasta acá.

¿Cómo es el vínculo de la banda con la madurez, propia y musical?

Los Pericos tienen un vínculo natural con la evolución, con 35 años de haber probado y hecho de todo, un montón de logros y también haber probado cosas que no funcionaron. Mucho capital, mucho aprendizaje y un valor de equipo, de banda y grupo humano que va para adelante y vamos todos juntos porque somos eso, un núcleo.

Y bueno, la suerte de que hacer canciones que primero gustan y que se bancan el paso del tiempo, son las que hoy nos sostienen. La calidad interpretativa y la calidad de show son los valores que tenemos, cuidamos, queremos y que supimos conseguir. Son justamente nuestro capital. Somos garantía de que siempre Pericos va a dar un tremendo show, tengas 8 años o tengas 80, vas a disfrutarlo.

Foto: Instagram Los Pericos / @victorphotog

¿Qué te seduce de Mendoza?

De Mendoza me encanta todo, la onda, la gente, el clima, la comida y obviamente los vinos y muchos amigos. Ya perdí la objetividad. No puedo hablar objetivamente de Mendoza. Para mí, especialmente por el tema de vinos, aceites y acetos. Así como hago mi vino con Marcelo Pelleriti, también tengo mi aceto y mi aceite que hago en Laur. Ya no puedo estar en la guía de TripAdvisor porque nadie me va a creer. Soy puro corazón a la hora de hablar de Mendoza.

¿Cómo nació tu idea de tener tu vino?

La idea surge justamente de la unión con Marcelo. Yo venía hace tiempo en el mundo del vino, metiéndome a probar, haciendo ferias, cursos, leyendo revistas, libros y llegando a la gente que hace los vinos. De esa manera te informas directamente y con el hecho de ser uno conocido por la música, acelerás procesos. No es que es un emprendimiento de un rockero, nada más lejos de eso. Es un emprendimiento de alguien que le apasiona el vino, tiene conocimiento, pero llega por pasión, por gusto y por una afinidad con quienes lo hacen. Marcelo es un hermano y tiene un talento indiscutible, es alguien que además le pone pasión, garra y es un tremendo guitarrista, entonces es como que las cosas se fueron dando de una forma natural. Es bueno hace era diferencia. No es el vino del famoso. No me gusta quedar en la bolsa de vino del famoso, en una nota sobre “los vinos de los famosos” No, no. Yo prefiero ponerme del lado de un apasionado del vino que logró acercarse a través de su perfil de músico a alguien que hace vinos y finalmente pudo hacer algo con pasión, con proyección, no un capricho ni una unidad de negocios de Juanchi Incorporated.

Si te gana la nostalgia y sos de los que seguían a la banda “desde Cemento”, es tu noche. Todos guardamos un buen vino para una ocasión especial. Los Pericos son ese buen vino, como dice Juanchi, que garantiza una noche increíble. Música, recuerdos y buena compañía. No se puede pedir nada más.

Los Pericos en el Wine Rock

Sábado 13

Desde las 18

Arena Maipú