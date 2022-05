Bahiano vuelve a grabar éxitos de Los Pericos: “Necesitaba poner la casa en orden”

A 18 años de esa salida de Los Pericos que nunca fue aclarada públicamente y que, por ende, generó un sinfín de malentendidos que alimentaron leyendas, Bahiano volvió a grabar varios clásicos que aportó a esa banda y los combinó con otros éxitos cosechados en su recorrido como solista, en su nuevo disco “Mucha experiencia”.

”Fue divertido hacerlo. Necesitaba también poner la casa en orden, que si la gente quiere escucharme cantar esas canciones, estén. Que estén las canciones mías como solista haciendo empatía con los clásicos”, dijo el artista a Télam sobre sus motivaciones para confeccionar este listado para el disco, en el que cuenta con Los Guardianes de Gregory como banda de apoyo y con varias figuras invitadas.

Bahiano, con nueva - vieja música. (Prensa Bahiano)

Precisamente, entre los 17 temas que conforman el álbum, conviven “Pupilas lejanas”, “Jamaica Reggae”, “Sin cadenas” o “Runaway”, por citar apenas algunas canciones de su paso por Los Pericos; con, por caso, “Tarde gris”, entre otras grabadas como solista.

Y aunque a simple vista llama la atención la revisita a clásicos de Los Pericos 18 años después de su traumática salida, el icónico intérprete explicó que, de alguna manera, también quiso “echar por tierra” con algunos “mitos” al regresar sobre este repertorio.

”En un momento había un montón de mitos, como que yo no podía cantar esas canciones, como que esas canciones eran de Los Pericos, no mías. Un montón de situaciones que a mí me dolían mucho, porque en los discos están los autores y eso me hacía ruido”, dijo Bahiano.

Y amplió: “Al momento de ser contratado me preguntaban si podía cantar canciones viejas. A mí me resultaba raro que me preguntaran eso, pero bueno, yo seguía volcado a explorar lo que me gustaba hacer en esos momentos. Pero ahora siento la tranquilidad de cantarlas, más que nada como para que se sepa y dar por tierra con esos mitos. Esos dimes y diretes eran bastante dolorosos”.

Tras su final en Los Pericos, Bahiano se embarcó en una carrera solista -con el lanzamiento de “BH+” de 2005 y “Nómade” de 2008-, a la vez que estuvo al frente de “MP3″, un recordado ciclo televisivo en el que recorría países de América latina en busca de músicas tradicionales.

Esa experiencia derivó en “Rey Mago de las nubes” en 2011, un disco con versiones de esas canciones populares recogidas en los viajes; al que le siguió “Celebremos” en 2015 y un regreso a las raíces con “Original Roots” en 2019. Una parábola lo suficientemente rica como para poder volver con nuevos bríos a los grandes éxitos que creó para Los Pericos y a los que les puso cara y voz.

Pero una vez dado ese paso, el artista no se quedó allí y buscó darle a esas composiciones mayores colores a partir de la participación de invitados. Así sumó a Mateo Sujatovich en “Runaway”; Muerdo en “Pupilas lejanas”; Toledo en “Su galán”; Los Caligaris en “Home Sweet Home”; Emanero en “Sin cadenas”; Nonpalidece en “Más cerca del cielo”; Connie Isla en “Cerca de mí”; y Paulinho Moska en “Tarde gris”.

Seguramente, muchos de ellos dirán presente cuando Bahiano presente “Mucha experiencia” el próximo 10 de junio en el porteño teatro Broadway, en un show que será grabado y filmado para su posterior edición.