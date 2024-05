Juan Pablo Candisano: “En televisión es importante la trayectoria pero el primer vínculo es de confianza y afecto”

Uno de los hacedores más prolíficos en cuanto a realización televisiva es Juan Pablo Candisano, quien con su productora Aire TV, creada junto a Cecilia Zunino, es responsable de decenas de programas locales con proyección nacional e internacional, muchos de los cuales recibieron nominaciones al Martín Fierro en varias oportunidades, obteniendo merecidos reconocimientos con galardones ganados tanto por los programas como con los diferentes conductores. La productora genera programas que han recibido catorce nominaciones y ganado cinco estatuillas. Actualmente además, tienen a cargo la señal de CNN Radio Mendoza donde se emite “Más Vivo que nunca”, el streaming de Los Andes.

Juan Pablo Candisano, el productor de televisión más nominado.

Juan Pablo Candisano inició su carrera profesional hace veintisiete años, con el programa Bumerang, un magazine disruptivo que copó la pantalla de los mediodías sabatinos en el que Juan Pablo comenzaba a forjar sus herramientas de notero, actividad que mantuvo durante varios años, aún en programas realizados por su propia productora. “Conductor, notero, editor, camarógrafo, y muchas cosas en estos años. En la televisión hay que hacer de todo”, aclara al comienzo de la charla con Los Andes.

La productora Aire TV nació años después de Bumerang, en el 2005, cuando junto a Cecilia Zunino decidieron continuar con “Estricta”, un magazine de actividades culturales, artísticas, enológicas, gastronómicas y de espectáculos del cual se habían hecho cargo en 2001 y en el que Juan Pablo oficiaba de notero. “Con la crisis de ese año, se corta la posibilidad de continuar al aire. Cecilia busca la forma de mantener el programa y me ofrece continuar con el producto”, recuerda. Con el tiempo, “Estricta” se convirtió en un ícono televisivo.

Una de las primeras medidas fue hacer un cambio de formato: “Lo acortamos a media hora, hicimos cambio de equipo y tomamos a Carolina Losada como conductora” cuenta y recuerda que ambos compartían pantalla.

A partir de allí se plantearon darle más impulso a lo logrado y apostaron por otro programa: “Max Casá por los caminos del vino” proyectando una productora boutique. “La idea era ligarnos a las bodegas con productos y mercados específicos, para realizar producciones televisivas más cuidadas”, detalla.

Los conductores de "Estricta", Juan Pablo Candisano y Carolina Losada.

Con ese objetivo lograron realizar distintos programas, entre los que se destacan, además, “Aromas de vida”, “Urban”, “Clip”, “Vinos y Placeres”, Rally de las bodegas y “Pensar San Juan”, entre otros.

“En el caso de ‘Vinos y Placeres’ tenemos el privilegio de mostrar Mendoza a través de Telefé Internacional lo cual nos llena de satisfacción y hemos logrado un vínculo muy fuerte con socios en México, Guatemala, Perú y Uruguay. El feedback que logramos con las redes lo hace mucho más potente.

Estricta, la nave insignia

“Estricta”, con veintiseis años de trayectoria, reflejó los grandes cambios que tuvo la provincia en los últimos años, ya que desde su pantalla se mostraron desde las inauguraciones de las principales inversiones extranjeras entre las que se cuentan bodegas, hoteles y shopping, hasta artistas y espectáculos de renombre. “Acompañamos a los protagonistas de distintos ámbitos mostrando sus obras y acciones. Es una satisfacción ver como el programa se fue reinventado y sigue siendo un referente”, sostiene Juan Pablo Candisano.

A lo largo de los años pasaron por el programa conductores que con el tiempo se consolidaron profesionalmente: Carolina Losada, Guadalupe Gómez, Natacha Palomo, Sofia Gainza, Agustina Debernardi, Ornella Ferrara, Eugenia Muzaber y Lucas Castro son algunos de los nombres que dieron sus primeros pasos televisivos en Aire.

Además, el año pasado el programa fue distinguido por la honorable cámara de diputados de Mendoza por su trayectoria.

Por su parte, “Por los caminos del vino” fue el programa que salió al mundo con Utilísima Satelital, “fue la primera experiencia de transmitir un programa de Mendoza en Estados Unidos”, resume con orgullo.

Juan Pablo Candisano y Eugenia Muzaber tras recibir el reconocimiento en la Legislatura.

Pero no fue la única vinculación con otras señales. La productora Aire TV estuvo ligada a América 24, Utilísima, Telefé en Córdoba que derivó a Telefé Internacional y Sun Channel. “Todo esto invita a manejar calidad, generando un buen contenido pero también un sistema de producción y de equipos que estén armados para llegar a esos formatos”, asegura.

Sortear contingencias a nivel país

Una de las características más llamativas en la personalidad de Juan Pablo Candisano se desprende de las circunstancias que atraviesa con mayor fuerza cuanto más adversas son. El caso de “Estricta” y su decisión de continuar adelante en 2001, con una situación política y económica inédita y por demás inestable, habla de su capacidad de enfrentar desafíos. “Primero me parece que lo importante es el equipo, si está dispuesto a sostener un producto. Me parece que la televisión, o en este caso el proyecto de la radio y el streaming son un trabajo en equipo donde todos nos tenemos que comprometer y arremangar. Y uno como líder en ese caso tiene que darle justamente el lugar a cada uno de los miembros para que tomen el proyecto como propio”, detalla. “Después ir tratando de solucionar los problemas que pueden ir aconteciendo para que eso funcione”.

Los premios Martín Fierro

Aire TV es la productora con más nominaciones y premios Martin Fierro de la región. “Para nosotros el premio es un gran reconocimiento al trabajo que realizamos en equipo. En cada una de las producciones buscamos lograr un resultado conceptualmente sólido y luego darle una impronta prolija y muy bien trabajada”, sostiene. “Es por eso que cuando llegan reconocimientos como estos nos sentimos fortalecidos y reconfortados. Sin dudas no lo es todo pero es una linda caricia. Que programas como ‘Por los Caminos del Vino’, ‘Aromas de Vida’, ‘Entre Sabores’, ‘Vinos y Placeres’, ‘La dama y el Vagabundo’ o ‘Pensar San Juan’ hayan tenido su nominación o su premio nos llena de profunda emoción”.

Juan Pablo y su mamá, tras ganar el Martin Fierro

Entre los programas más entrañables de la productora, “Aromas de vida” fue un ciclo encabezado por Teresa Barbera que obtuvo dos nominaciones: “Me hubiera encantado que ganara el premio porque fue una producción hermosa y todo un desafío. Trabajar con Teresa fue una montaña rusa de emociones, porque salía ella preguntándose cómo sobrevivió a una guerra, o contando sus recuerdos de cuando llegó en el barco y qué recuerda de su Italia natal, es un programa que nos emocionó mucho y todo el ciclo fue eso”, recuerda. “Me encantaría hacer algún ciclo más”.

La sinergia de marcas

Juan Pablo no mezquina adjetivos cuando tiene que argumentar la sensación que le deja haber dedicado veintisiete años a las producciones televisivas. “Satisfacción y orgullo” son dos términos que utiliza con frecuencia, y no es para menos. “Todavía me encuentro con algunos chicos que pasaron por Aire TV, que hoy tienen sus productoras propias y me siento reconfortado porque en estos años hicimos un trabajo muy lindo”.

Actualmente es el responsable de CNN en Mendoza

En otro orden, habló también de los diferentes medios locales, nacionales e internacionales con los que asoció su productora, como por ejemplo CNN y Los Andes, con el objetivo de combinar prestigio y contenidos: “Hay que saber dónde asentarse”, analiza “porque ahí entran los vínculos y la trayectoria, entonces hay que ir con las cartas sobre la mesa, porque son marcas importantes pero debajo de las marcas hay gente trabajando”.

.

La frase que marcó su vida

“Una vez le preguntaron a mi papá que consejo me daría y respondió ‘Le aconsejaría que busque el prestigio, la fama puede durar quince minutos pero el prestigio se logra con tiempo y perseverancia’. Es el mismo consejo que quiero que sigan mis hijos”, concluyó.