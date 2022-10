Johana Quinteros, la mendocina que triunfa en la cumbia y el cuarteto: “Acá cumplí todos mis sueños”

Dejar todo y correr tras los sueños, sin dudas es una decisión dura pero transformadora en la vida de los artistas. Con apenas 14 años, Johana Quinteros comenzó a entonar las primeras canciones dentro del ámbito familiar y hoy su vida está avocada completamente a la música.

Desde su destacada participación en el certamen de canto Operación Triunfo, la mendocina decidió ir por todo y luchar por sus sueños relacionados a la música. En esta ocasión charló con Los Andes y contó cada detalle de su camino artístico.

Todo el territorio argentino conoció la increíble voz de Johana Quinteros en 2009. La cantante se destacó por encima de sus compañeros de programa y pudo llegar a la fase final del certamen. En esa edición, Cristian Soloa se coronó campeón pero no fue un obstáculo para que Johana siguiera persiguiendo sus sueños.

Johana Quinteros

Ante la consulta sobre los cambios que vivió en el antes y después de Operación Triunfo, la artista comenta: “Ahora soy otra mujer. En ese momento cantaba porque me hacía feliz y porque a la gente le gustaba y me incentivaban, pero no sentía un profundo amor por lo que hacía”.

De esta manera, se sinceró sobre la poca confianza que se tenía a sí misma, además de que “no pensaba en ser cantante ni una estrella”. Luego de la increíble experiencia en la televisión, entendió que podía proyectarse como cantante y, una vez en su provincia, luchó por ello.

Fue así como algunos años atrás, Quinteros pudo concretar uno de sus sueños: su propia academia musical. Aunque puso todo su esfuerzo en el proyecto, la pandemia por Covid-19 tiró abajo su trabajo y se vio en la obligación de cerrar. “En ese momento me refugié en la música, es lo que siempre me saca adelante de todo”, comentó.

Por esta considerable razón, se prometió a sí misma “dedicarle el cien a la música” cuando la situación se calmara y llegara la nueva normalidad. Enfocándose en su esencia como artista, se dedicó a confeccionarse como tal atendiendo cada detalle como lo fue el género elegido: la cumbia y el cuarteto.

Johana Quinteros

Su esfuerzo individual estuvo acompañado de diversas personas que luego conformaron un gran equipo de trabajo. Considerando que “no se trata sólo de ser buena cantante”, trabajó en conjunto a ellos para poder triunfar en sus sueños atendiendo a detalles como contactos, redes sociales, entre otras cosas.

“Merezco el reconocimiento por tantos años de trabajo”

A partir de diciembre del año pasado, Johana comenzó a incursionar en sus nuevos proyectos y lanzó “Sólo eres mi ex”, canción que se convertiría en el puntapié de su mejor momento como cantante.

Algunos meses después, “Nadie como tú” sería el hit que la llevaría a tierras lejanas como la provincia de Córdoba. Esto se debe a que la canción fue grabada junto a Gastón Fernández, un mendocino que vive en esa provincia.

Johana Quinteros

Su rostro volvió a ser reconocido en todo el país con un cover de locos. “Cuando escuché ‘Carne y hueso’ de Tini, me voló la cabeza”, aseguró la mendocina. Y así comenzó un pequeño tramo de su carrera que explotó con dos covers más: Universo paralelo de Nahuel Pennisi y Despechá de Rosalía.

Esta canción es un éxito en la plataforma más importante de videos a nivel mundial, Youtube. Con más de 16 mil visitas, la versión cuarteto del hit de la española fue un “boom” en las redes sociales de muchos mendocinos.

“Me siento súper contenta con ‘Despechá' porque ahí estoy siendo yo en cuanto a sensualidad, video y vestuario”, aseguró al respecto. Su última entrega es una pegadiza cumbia titulada “Esta vez no”.

Desde su más profunda sinceridad, la joven cantante considera que en el ambiente musical mendocino existe un “círculo artístico muy hermoso” pero que “a lo largo de los años sigue siendo lo mismo de siempre”.

Por esto, entiende que su mejor opción es salir de la provincia pero, mientras tanto, debe darle más valor a su trabajo en Mendoza. “Acá pude cumplir todos mis sueños, pero merezco el reconocimiento por tantos años de trabajo”, comentó haciendo referencia a la necesidad de mejorar los pagos a los artistas locales ya que su afianzada carrera implica un gran esfuerzo.

Cerrando el tema, Johana Quinteros comentó que esa es la razón que la lleva a bromear con sus amigos sobre parecerse a otras artistas reconocidas mundialmente: “Digo que soy la Lali Espósito del cuarteto”.

Los futuros proyectos de Johana Quinteros en la música

Tras su espectaculares covers en las redes sociales, muchos amigos de la artista lograron viralizar el talento de la joven y llegó a Buenos Aires. De esta manera, Quinteros tuvo la gran oportunidad de darse a conocer con Pablo Serantoni.

Johana Quinteros

En un vivo de Instagram, la cantante compartió una extensa charla con el productor de Pasión de sábado, quien luego le dio la oportunidad de exhibir uno de sus covers en la pantalla de televisión.

“Estamos charlando con Pablo, la idea es hacer algo ahí”, detalló Johana. Considerando la importancia que el programa musical tiene a nivel nacional, considera que “estar en Pasión de sábado es una ventana tremenda”.

Antes de concluir la charla, Johana Quinteros reveló una primicia para Los Andes: “Quedé para el programa de Marcelo Tinelli, la próxima semana”. Así, la mendocina expresó muy contenta la posibilidad de mostrar su talento en Canta Conmigo Ahora.

Para terminar, la mendocina aseguró que planifica trabajar afuera teniendo en cuenta el éxito de su género musical en los países vecinos como Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. “Me la quiero jugar toda”, sentenció.