Javier Milei fue a buscar a Fátima Florez al Bailando y tuvo un impensado cruce con Marcelo Tinelli

Si algo tenemos los argentinos, es anestesiada la capacidad de sorpresa. Desde los ‘90, cuando la política se mezcló con la farándula, hay cosas que ya nos parecen, no sé si normales, pero sí cotidianas, y una de ellas es ver al futuro candidato a presidente, Javier Milei, en la puerta del estudio del Bailando 2023, esperando a su novia, Fátima Florez, para ir a comer.

Lógicamente, Marcelo Tinelli, que tiene un radar y no se le pasa una, no iba a desaprovechar un momento as í y, sin advertir el despelote técnico que significa mover las cámaras hasta afuera, se fue a buscar a Milei que estaba encerrado en su auto, un Peugeot RCZ Coupé, que vale, según la declaración jurada del candidato, $2.441.900.

Marcelo Tinelli quiso hablar con Milei, pero el candidato se negaba a bajar la ventanilla y mucho menos, bajar del auto. Ante la insistencia del conductor del Bailando, Milei fue contundente. “Sabes que sólo vine a buscar a Fátima, Dale”, respondió harto.

“¿Dolarización sí o dolarización no?”, le preguntó Tinelli al candidato, quien desde adentro del auto dijo: “dolarización sí”, y agregó, “basta de inflación y que nos roben con la inflación”. Marcelo, que intentaba por todos los medios que se bajara, también quería estirar el momento y le sacó el tema de que viven en el barrio. “Lo sé”, respondió Milei entre risas. Y ahí Tinelli reveló que su hijo tiene una foto con el candidato.

Los intentos de Tinelli para hacer que Milei se baje del auto fueron un fracaso y como el dicho ese de que si Mahoma no va a la montaña, mandó a llamar a Fátima, que estaba personificando a Carmen Barbieri y esperaba en el estudio. “Esto no debería estar pasando”, se quejó el candidato a presidente, que cada tanto lanzaba una mirada inquisitoria al conductor.

Tinelli logró que Fátima saliera del estudio y mientras iba en camino aprovechó para pedirle al candidato si podía llevarlo de vuelta a su casa, pero el candidato respondió que se trataba de un auto para dos. Cuando llegó la novia de Milei, siempre en personaje, hizo referencia al apodo que comparte con Carmen Barbieri.

“Ay, el señor es ‘el león’, y si yo soy ‘la leona’, tendríamos que estar juntos”, arrancó bromeando la imitadora. Ante la insistencia de Tinelli porque Milei se baje del auto, Fátima hizo referencia al partido del candidato y soltó que “como la libertad avanza, que él haga lo que quiera”.

Milei nunca se bajó y Marcelo Tinelli se fue con Fátima al estudio. Las redes, por supuesto, se hicieron un festín con esta aparición del candidato, pero lo que se robó todas las miradas fue el auto, y la suciedad. La red social X se llenó de memes.

