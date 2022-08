Jane Seymour protagoniza Harry Wild: “Siento que soy mejor ahora que cuando era más famosa”

Harry Wild, la nueva serie de Acorn TV, está protagonizada por Jane Seymour, actriz ganadora de un Emmy y un Globo de Oro, conocida por sus trabajos en B Positive; El Método Kominsky; Doctora Quinn y Los rompebodas, entre otros. En esta serie de suspenso y misteriosos asesinatos con un toque de comedia, Seymour interpreta a Harriet “Harry” Wild, una profesora universitaria de Literatura que se acaba de jubilar y está atravesando algunas encrucijadas en su vida que la enfrentan a situaciones inesperadas.

La serie acaba de estrenar el 4 de agosto en Acorn TV, el servicio de streaming líder en series de misterio y dramas sofisticados, con el encantador estilo británico característico tanto en comedias como en novela policial clásica, con excelentes producciones que se destacan desde lo visual, como en el tono y las temáticas que aborda.

En esta serie de 8 episodios, Harry es víctima de un asalto callejero que le deja heridas leves y por las que debe recuperarse -a su pesar- en la casa de su hijo Charlie (Kevin Ryan), que es detective de la policía. Allí Harry se involucra con un caso de asesinato que está investigando su hijo y que es particularmente desconcertante ya que -Charlie no lo sabe- tiene similitudes con una oscura novela isabelina.

A la vez, Harry se cruza con su asaltante, un joven problemático llamado Fergus Reid y, en lugar de denunciarlo, decide reclutarlo como compañero para desentrañar el oscuro caso de homicidio.

El elenco se completa con Stuart Graham (The Fall, Tinker Tailor Soldier Spy), jefe y amigo de su hijo Charlie, y Amy Huberman (Finding Joy, Striking Out), esposa de Charlie y nuera de Harry, con quien mantiene una tensa relación.

Creada y escrita por David Logan, Harry Wild es producida por Dan March, Klaus Zimmermann, y Jane Seymour, entre otros. En esta entrevista exclusiva con Los Andes, la actriz habla de su personaje como mujer ultra independiente y la relación que tiene con su hijo de la ficción, de su gusto por la comedia, el vino tinto y la Argentina.

Jane Seymour como Harry "Harriet" Wild.

El primer capítulo es más divertido y menos dramático que el segundo, que tiene un estilo Black Mirror, aunque también es gracioso . ¿Cómo describirías esa serie?

Bueno, siempre el primer episodio de cualquier serie se está construyendo el personaje y la historia de fondo, presentándote a vos y el ambiente. El primero siempre es bastante difícil porque tienes que obtener mucha información y luego de eso recién despega. Diría que un episodio tras otro se vuelve aún mejor porque los personajes se enriquecen, los crímenes se desquitan, los asesinatos se vuelven aún más extraños. Quiero decir, realmente bizarros y los motivos son absurdos. Y la relación entre Harry y Fergus se vuelve mágica porque ella le está enseñando cosas que él no sabe, que no cree que quiera saber y que no le interesan ni remotamente, como Literatura, Historia y cosas escolares. Y, por supuesto, está obsesionada con eso y está usando todo su conocimiento para resolver los crímenes. Al darse cuenta de que ella no tiene calle, ni remotamente, ni es experta en computadoras, es maravilloso ver la combinación de dos personas diferentes que igualmente tienen algo para ayudar al otro.

El carácter de tu personaje es demasiado intenso. ¿Cómo lo afrontas?

Bueno, es intensa, pero creo que su intensidad la hace muy graciosa. Ya sabes, una comedia, pienso, es la realidad pero intensa, porque miras eso y dices, “es ridículo”, pero es divertido. La comedia no es para hacer reír, en absoluto, sino que es circunstancial -describe una situación- y me encanta hacer comedia. Después de Wedding Crashers (Los rompebodas), he estado haciendo un montón de comedia y es uno de mis programas favoritos. Pero me encanta Harry Wild. Es que ella es intensa, cómica, loca, frívola y, a veces, increíblemente compasiva, y los demás están realmente impactados por algo que sucede y lo sabes. Para mí como actriz, involucra todo, exige todo lo que tengo que ser, estar físicamente adaptada al igual que académicamente y en la parte emocional y como comediante. Así que marca todos los puntos (para trabajar) en mí. A la vez, ella (el personaje) interpreta a otros personajes, es decir, se infiltra y finge ser alguien quien no es. Es realmente divertido. En este momento de mi vida siento que soy mejor en mi oficio que cuando era quizás más famosa, cuando era más joven, y siento que este es un vehículo increíble para mí. Quiero decir, qué regalo.

¿Qué pasó con el galán que besaste en el primer capítulo? No lo volví a ver.

Oh no, el tipo de geografía, no. Bueno, esa es la belleza de Harry. Más bien, como la mayoría de los hombres, verán a una chica y decidirán besarla y luego seguir adelante. Harry no ve ninguna razón por la que ella no pueda hacer eso. Así que sí, ella ve a alguien con quien quiere besarse, lo hace y luego, cuando termina con ellos, sigue adelante. Eso es perfectamente normal para ella. Es como tomar otra botella de vino, o un trago o lo que sea. Es una mujer muy completa. Póngalo de esa manera: Ella no tiene como relajar ese lado de su personalidad. Aunque está bastante lista para tener una pareja. Ya sea por un día o una semana o un mes, o quién sabe.

Así que no hay Romeo en la vida de Harry

Bueno, no quiero develar los próximos seis episodios que aún no has visto, pero sí, me refiero a que ella definitivamente se involucra con alguien. Y no es ni remotamente quien crees que puede ser. Es realmente divertido. Me lo pasé genial y eso es lo bueno de Harry. Nunca sabes lo que va a hacer a continuación.

Harry junto a su hijo, el investigador de la policía, y Fergus, el joven que le robó en la calle y ahora la ayuda a invetigar crímenes

¿En algún momento mejora la relación entre suegra y nuera?

Bueno, la relación con Charles (hijo de Harry) es…. Sabes que su padre era alguien con quien ella tuvo relaciones sexuales y luego quedó embarazada y adiós, se fue. Entonces él nunca ha sido parte de su vida, ella tuvo este maravilloso hijo y obviamente, este chico debe haber sido atractivo y maravilloso en su momento, pero en la actualidad está haciendo todo lo posible por ser exactamente lo opuesto a su madre. Tiene TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), es muy tenso y hace todo a su manera. Su esposa tiene aún más TOC y están criando a su hija como ella, como una flor de invernadero, quiero decir, tiene que ser perfecta. Y, por supuesto, Harry interrumpe por completo no solo la vida familiar de su hijo, de su esposa e hija, la nieta, sino que se entromete por completo en su carrera, en la que ha trabajado tan duro. Ella simplemente entra, lo ignora y dice, “Mira, yo sé dónde está el asesino, sé lo que pasó, tienes que escucharme, yo sé todo y vos estás equivocado” y a nadie le gusta que le digan que está equivocado, especialmente cuando lo están.

¿Y cómo sigue la relación entre la esposa de Charly y Harry?

Bueno, durante estos ocho episodios, hay un arco definido para todo eso. Y siempre es inesperado. Todo el mundo cambia hasta cierto punto y de alguna manera no lo hacen y luego es maravillosamente complejo. Es todo lo que puedo decir. Las personas no son figuras de cartón, no son personajes en blanco y negro. Todo el mundo tiene un matiz en cada episodio. Algo sucede cuando la gente cambia por cualquier motivo. Y esa es una de las cosas que me encantan de la serie.

Rohan Nedd como Fergus Reid y Jane Seymour como Harry "Harriet" Wild - Harry Wild

¿Cuál es el caso más impactante que Harry tiene que descubrir?

Hay tantos episodios de los que podría hablar, pero en uno ella se convierte en la persona que creen que cometió el crimen. Así que ahora está lidiando con estar del otro lado, ya sabes, va a prisión. Ella está en problemas. Creen que ella lo hizo. Entonces, desde el otro lado de la ley, ahora ella tiene que demostrar su inocencia y la única forma en que puede hacerlo es averiguar quién realmente cometió el crimen.

Entonces, hay muchos, muchos episodios diferentes con diferentes cosas sucediendo. Creo que lo que es poderoso en la serie es que mientras vemos a Harry, que trata de resolverlo todo, nosotros, la audiencia, literalmente, no podemos entender hasta el último segundo. Quiero decir, está muy bien escrito.

Vi que a Harry le gusta beber vino tinto con frecuencia. ¿Has pensado en visitar Mendoza, la capital mundial del Malbec?

No, pero quiero, amo el Malbec. Es mi vino favorito. Todavía no he estado allí, pero ya sabes, si tengo la oportunidad, definitivamente voy a ir. Hace tanto tiempo que no voy a Argentina. Y amo el vino tinto. Mi madre era una experta en vinos cuando yo era niña, ella solía proveer a las embajadas en Londres con vino y tabaco. Así que llegué a probar vinos cuando era bastante joven. No me gusta fumar. No puedo, ya sabes, soy muy malo fumando frente a la cámara. Así que querían que Harry fuera un fumador empedernido. Dije, ¿qué tal una bebida en lugar de fumar? Entonces elegimos vino tinto porque pensamos que sería lo más divertido.

Parte del elenco de la nueva serie de Acorn TV

La última vez que estuve en Argentina, estaba en Buenos Aires haciendo una película llamada El túnel, escrita por Ernesto Sábato, de hecho tuve el privilegio de conocerlo y fue increíble. Así que tengo amigos en Argentina. Solía tener un equipo de polo ¿podés creerlo? Así que sé mucho de tu mundo, de polo y me encanta Argentina. Volveré allí en cualquier momento.