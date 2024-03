“La noche adentro”, la película mendocina sobre la dictadura, estrena hoy en cines

La película mendocina “La noche adentro”, de los directores Carina Piazza y Alejandro Alonso, tendrá su estreno oficial en los cines de Mendoza hoy, jueves 21 de marzo en La Barraca Mall, a las 20. Además, se estrena en el Cine Universidad (Nave Cultural) y Cine Imperial (Maipú) a las 21.30. El mismo día tendrá su estreno en Microcine Chaco Santa Cruz (San Rafael), a las 20, mientras que en Cine Maitén (Malargüe) y Casa de la Cultura Juanita Vera (Lavalle) se estrenará el viernes 22 y sábado 23 respectivamente.

Los actores Mónica Lairana, Valentina Luz Aparicio y Chicho Vargas protagonizan este drama situado históricamente durante la dictadura, más precisamente durante el año 1978, pero se desarrolla lejos de las grandes ciudades, en una zona inhóspita. “María y su padre viven en una zona alejada, la monotonía de sus vidas se ve alterada cuando llega una militante herida. Con el correr de los días el cerco militar se va cerrando sobre ellos, no hay posibilidad de huir y la casa se vuelve una trampa mortal”, dice la sinopsis oficial de “La noche adentro”.

Consultada la directora y escritora Carina Piazza acerca de si se trata de una historia real, explicó a Los Andes que “en realidad es pura ficción, con la necesidad de recrear lo que pasaba en Mendoza en esa época”, explica. “Con mi compañero, que es también director de la película, teníamos muchos recuerdos de historias que iban pululando. Es un rompecabezas de toda esa información”, y agrega “nuestro interés dar cuenta de que la dictadura no dejó ni un metro de suelo argentino sin arrasar”.

En ese sentido, la directora rescata un dato significativo: “Todos los relatos incluían un momento donde era necesario alejarse, esto fue lo que nos llevó a construir como te digo este rompecabezas de historia”.

Este filme, que cuenta con la producción general de Dámaris Rendón (Año Luz), hizo su primera presentación en el Festival Internacional de Cine de Puerto Montt de 2023. Además, participó del FICIO (Festival Internacional de Cine Político) en Buenos Aires y del Festival de Santiago del Estero.

El film tiene algunas particularidades técnicas, sonidos, inserts de video y planos oscuros que conspiran a favor de un clima emocional intensísimo pero a la vez silencioso, en medio de un paraje desértico (se filmó en Lavalle) que puede ser tanto un refugio como una trampa. “Desde el título a la fotografía, tratamos de mostrar la oscuridad que caracterizó la época, en la que todo ocurría durante la noche. En el día había una aparente normalidad, la gente hacía como si nada ocurriera”, dice Piazza.

Otro de los grandes aciertos del film en cuanto a la parte técnica es el diseño sonoro: “Trabajamos muchísimo el sonido. Le dimos principal relevancia porque nos interesaba también que el terror no fuera sólo visto. No queríamos ser explícitos y mostrar otra vez esa escenas que hemos visto mil veces, no queríamos torturas ni violencia explícita, pero que de todos modos estuviera presente ese horror”, detalla y completa “Recurrir un poco a la memoria emotiva del espectador es sumamente efectivo a través del sonido”.

Tanta presencia tienen los pequeños sonidos, que el film desarrolla los primeros treinta minutos sin diálogos y sin embargo el significado de mirada o cada ruido en las escenas es más que elocuente. “No solo no hablan sino que están inmersos en el silencio y eso genera una tensión extra porque estamos necesitando como espectadores que en algún momento alguien nos termine de decir que está pasando ahí o qué se piensa al respecto”, explica la directora.

La película cuenta con el recursos de inserts de imágenes para expresar espacios que pueden ser oníricos o recuerdos de los personajes, como también una especie de memoria colectiva en las que se alcanzan a divisar figuras humanas deambulantes. En otros momentos se ve -con la imágen típicamente granulada de las filmaciones viejas- la intervención de algunos militares en zonas rurales. Pero hay una toma en particular, en la que se ve un hombre que es nada menos que Jorge Gusmán, director de cine y padre de la actriz Martina Gusmán. Estas imágenes fueron realizadas por él en aquel momento de su vida, y fueron cedidas a la producción de “La noche adentro” para terminar de narrar la historia.

Acerca de los directores

Carina Piazza es guionista y realizadora. Se desempeña como guionista y asistente de dirección. Entre sus trabajos se encuentran: “La noche adentro” largometraje ganador de LABEX WIP y de WIP “La Mujer y el cine”. “Últimas imágenes de un hombre” documental ganador del concurso San Martín, “En la viña del señor” miniserie de ficción, “Un día los días” cortometraje, entre otros. Ha dirigido los cortometrajes “El suicidio perfecto” y Pociones del Alma” Primera mención del jurado en el Salón Nacional “La mujer y su protagonismo cultural” y del documental “Industria Argentina” subsidiado por el Fondo Provincial de la Cultura de Mendoza.

Alejandro Alonso nació en Mendoza en el año 1970. Egresó como director de sonido en el 2001 en la ENERC, pero continuó sus estudios en la Escuela Regional de Cuyo de Cine y video Mendoza, obteniendo el título de realizador en dicha casa de estudio. Se ha desempeñado por años como director de sonido y sonido directo con directores como Raul Perrone, Andres Di Tella, Edgardo Cozarinsky entre otros “Tierra seca” fue uno de sus largometrajes seleccionados en Competencia Nacionales del VIII del AFICI 2006. También dirigió la serie TDA “Una canción viene de lejos” estrenada en la televisión abierta. Hoy trabaja en la distribución de la película “La noche adentro”

Ficha técnica:

Ø Escrita por Carina Piazza

Ø Dirigida por Carina Piazza y Alejandro Alonso

Ø Producida: Año Luz, Dámaris Rendón

Ø Coproducción: Cyan Prods (Chile), Cynthia García Calvo

Ø Cast: Mónica Lairana (María), Valentina Luz Aparicio (Salazar) y “Chicho” Vargas (El viejo)

Ø Director de fotografía y cámara: Mariano Donoso

Ø Directoras de arte y ambientadoras: Alejandra Mascareño y Selva Tulián

Ø Vestuario: Stella Fernández