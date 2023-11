Jana Maradona recordó cómo eran los días junto a Diego y contó la promesa que le logró cumplir

Jana Maradona logró ser reconocida como hija de Diego hace varios años, sin embargo, se ha guardado de los flashes y es de perfil bajo.

La joven de 27 años sólo pudo disfrutar seis con su papa, pero le fueron suficientes para llenarse de anécdotas que vivirán siempre en ella. Un poco tímida, pero con ganas de hablar, Jana dio una nota a “Herederos”.

En su paso por el segmento que lanzó el noticiero de Telefe Noticias, la hija del astro del fútbol contó detalles exclusivos de la relación con él, en la semana en la que se la vio junto a sus hermanos.

La nota salió al aire días después de que se mostrara con Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando en un encuentro para honrar la memoria de Pelusa. La reunión se dio el pasado 30 de noviembre, cuando hubiera cumplido 63 años.

Jana habló, entre otras cosas del proyecto M10 Memorial, en donde próximamente descansarán los restos de Diego Armando Maradona.

“Vamos a llevarle un poquito de tu vínculo con Diego a la gente”, le planteó la periodista Gisela Busaniche al principio de la charla. “Yo protejo mucho lo que viví y lo llevo muy adentro”, aceptó Jana.

“Cuando lo conocí, me imaginaba encontrar al típico gruñón y no, todo lo contrario. Tenía como sus facetas, para mí era un osito de peluche, un brujo porque él adivinaba todas las jugadas cuando mirábamos algún partido o el niño que te hacía jodas, que se caga risa de todo”, señaló orgullosa.

El deseo que Jana le pudo cumplir a Diego Maradona

En un momento de la charla, la periodista hizo mención a uno de los últimos deseos de Diego. “Uno de los sueños de tu papá era a tener a todos los hijos juntos”, recordó Busaniche: “Sí, yo le prometía que le iba a cumplir el sueño”, admitió Jana. “Y el año pasado se cumplió en el Partido por la Paz que estuvimos los cinco juntos. Fue una situación súper linda homenajeándolo a él”.

Además, Jana recordó cuándo fue la última vez que vio a su papá: “En Tigre una noche que cenamos juntos. Fue una linda cena. como nuestro último momento más lindo, me acuerdo de ese último abrazo y que él estaba muy bien por eso no me imaginé todo lo que después pasó”, afirmó.

“Yo estaba yendo a almorzar con él. O sea, era un día normal y también había coincidido que Gianinna estaba yendo”, reveló Jana Maradona que agregó: “Me enteré por la radio cuando estaba a una cuadra de la casa de mi papá y para mí era mentira. Pero después llegué y pasó todo lo que ya saben que sucedió”.

