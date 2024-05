Iván Noble presenta “Pianíssimo”: “Este show es a contramano de la época”

El 2023 fue un año revelador para Iván Noble. Después 25 años, el músico volvió a subirse al escenario junto a Los Caballeros de la Quema, la banda con la cual transitó la primera etapa en el rock y vivió una agitada gira por distintas ciudades, que trajo al vivo clásicos del género nacional.

Pero en su camino solista, Noble se toma ciertas licencias y el formato acústico e íntimo parece ser el preferido. Por eso, este año pensó en transitarlo diferente, y le dio forma al proyecto que tiene junto al pianista Rubén Casco. Un concierto con canciones de su repertorio solista en formato de voz y piano, en salas de teatro.

Un estado de reposo necesario e ideal tras un año intenso a pleno rock, con la necesidad de combinar el estado intenso de los grandes conciertos a una propuesta cercana, con la canción en estado puro.

“Justamente por eso lo hice. El año pasado fue muy hermoso y muy emotivo. Pero había una energía difícil de sostener, y tenía ganas de hacer algo mucho más relajado, más reposado. Y este era el show ideal para hacer, lo venía pensando con Rubén, el pianista, teníamos ganas de versionar canciones de todas las épocas al piano. Es una especie de recreo del otro formato. Apenas hay algo de guitarra en un par de canciones, porque la idea es que el piano sea protagonista”, comenta Iván Noble al teléfono, mientras prepara la valija para viajar a Cuyo, donde se presentará el domingo 26 de mayo, en el Teatro Independencia.

El músico presenta su nuevo concierto íntimo a solo piano.

Entre el rock de Los Caballeros y las canciones a solo piano

Mientras se prepara para volver el 22 de junio al Estadio Obras con Los Caballeros de la Quema, Iván Noble hace caso a su instinto y necesidades artísticas, donde la música es protagonista en distintos formatos.

“Hace tres meses que estamos girando, y sospechaba que la iba a pasar muy bien, pero la estoy pasando mejor de lo que creía. Me gusta mucho cantar al piano, tener que interpretar canciones que las cantaba en piloto automático. Pero cuando las traes a este formato te obligas a interpretarlas de vuelta, distinto. Lo estoy disfrutando muchísimo”.

-En un momento donde el show, las luces lo masivo abundan, un concierto de esta características es otro tránsito para los artistas y para el público.

-Es absolutamente a contramano de la época, pero yo lo sabía y casi te diría que como estoy a una altura de mi vida y de la carrera que puedo darme los permisos que quiero, fue a sabiendas que es un show que no tiene que ver con la tiktokización de las cosas, pero la gente lo disfruta mucho. Justamente, vivís todo el tiempo bombardeado por cosas urgentes y apurado, tal vez sentarse un domingo a la noche en un teatro, a escuchar canciones tranquilas, es un buen plan y diferente.

-¿Con qué canciones te has reencontrado?

-Con canciones de mi época solista pero que estaban perdidas, porque el formato de banda te lleva para otro lado, por canciones más conocidas. Vengo bromeando con canciones que están como en el cuarto cajón de la cocina, donde guardas todo por las dudas, un pedacito de cable, alambre, pilas casi sin carga. Y encontré unas canciones ahí y en este show las hemos resucitado.

-Hoy te das la licencia de hacer estos show y manejar los tiempos, ¿Te imaginas este plan durante los próximos años?

-Me imagino cada vez más en este plan. Yo disfruto mucho los shows de rock, disfruto de Los Caballeros, de hecho nos encontramos cada vez más seguido, disfruto cuando toco con mi banda solista, pero cuando llego a mi casa la música que escucho es tranquila, tiene que ver con este formato, y la verdad si me decís dentro de cinco años donde me imagino es cantando en teatro con una versión más minimalista.

-En este plan más tranquilo hay detrás una vida más liviana en todo sentido, desde lo económico hasta los tiempos.

-Sí, y cuando sos solista tenés esa posibilidad, lo podes adaptar a las épocas y a las ganas. Porque esto con una banda grande no lo puedo hacer. En cambio se puede, y en cuanto a una cuestión más existencial estoy cada vez más convencido, tengo 56 años y sé que menos es más, y el secreto de la serenidad o el bienestar mental tiene que ver con cuidar las cosas que importan de verdad, que no son tantas.

-Con los Caballeros ¿planean nuevo disco?

-No sé si disco, pero estamos mostrando algunas canciones nuevas entre nosotros y vamos a ver que resulta de eso. Tal vez no un disco entero, sino un EP con tres o cuatro canciones. Vamos a ver si nos entusiasmamos.

-Tu hijo Benito ¿quiere ser músico?

-Escucha música todo el día, pero terminó el colegio y ahora está estudiando profesorado de educación física, está entrenando y su pasión tiene que ver con eso, el deporte, la gimnasia. Además es probable que necesite un personal training para mi tercera edad en breve.

Para Agendar: Iván Noble presenta su show Pianissimo

El músico Iván Noble junto a Rubén Casco en piano, Noble presentará su nuevo show “Pianissimo”. La cita será el próximo domingo 26 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Las entradas ya están a la venta en www.entradaweb.com.ar y los precios son los siguientes: Plateas bajas y Palcos Bajos $28.000, Plateas altas y Palcos Altos $25.000 y Tertulia y Paraíso $22.000.