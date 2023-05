Iván de Pineda condujo el desfile de la línea de Dua Lipa por Versace y fue furor en Twitter

Iván de Pineda fue elegido como el presentador del prestigioso desfile de moda ‘La Vacanza’ de Versace, que contó con la destacada presencia de la famosa cantante Dua Lipa.

En un video, Iván de Pineda se dirigió al público en inglés para anunciar el evento. “Hello, I am absolutely thrilled to invite you to a live broadcast of the ‘La Vacanza’ fashion show by Versace”, expresó con formalidad y entusiasmo a la vez.

De esta manera, extendía una invitación a todos para formar parte del espectáculo de moda organizado por Donatella Versace, titulado “La Vacanza”. “As you can see, the French Riviera is our stage. Stars Dua Lipa and Donatella Versace are the co-designers of this women’s collection”, añadió de Pineda con gran elegancia.

El desfile se llevó a cabo el jueves 23 de mayo a las 14:00 horas, hora local de Argentina. Y como si la presencia de las celebridades no fuera suficiente, la pasarela elegida para el evento fue nada menos que Cannes, en Francia.

Versace logró que, después de más de 20 años, el argentino volviera a desfilar en las pasarelas. Según resaltaron desde la reconocida marca italiana, las características de la nueva colección primavera-verano 2024 tenían una conexión especial con De Pineda.

En su momento, la marca dio un comunicado que habló expresamente de el conductor: “La colección define la propuesta de Versace sobre la opulencia masculina moderna, compuesta por pantalones y chaquetas de traje, los distintivos gráficos romboides de la marca y los acabados en tono dorado”.

Como era de prever, el anuncio de Iván generó un gran revuelo en la página de Versace. Los seguidores argentinos inundaron la sección de comentarios de esta prestigiosa marca de lujo internacional. Además, Dua Lipa compartió el video en sus historias, lo cual contribuyó a su difusión masiva.

Hasta el momento, el video protagonizado por el modelo ha acumulado casi un millón y medio de reproducciones, más de 98.000 likes y más de 5 mil comentarios. Entre ellos se destacan los comentarios de algunas celebridades argentinas, como la China Suárez, Nair Calvo, Oriana Sabatini y Sofía Pachano.

Por otro lado, en Twitter no faltaron los mensajes para el conductor de “Pasapalabra”: “qué hombre”, “es otra coronación de gloria”, “Dua Lipa compartió un video de Iván de Pineda, no lo puedo creer”.

