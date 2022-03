Aseguran que Iván de Pineda se negó a reemplazar a Gerardo Rozín en la conducción de La Peña de Morfi

Aseguran que Iván de Pineda habría renunciado a la conducción de La Peña de Morfi. El modelo iba a ser el reemplazante de Gerardo Rozin, quien fue homenajeado el domingo.

Sin embargo, este lunes en Intrusos del Espectáculos (América) aseguraron que el conductor de Pasapalabra habría dado marcha atrás y no estaría al frente del exitoso ciclo de Telefe.

Nancy Duré contó que después del programa homenaje, en el que actuaron más de 50 artistas, hubo una inesperada reunión.

“Terminó el programa del día de ayer, llamaron a Jesica, a los productores, y les dijeron: ‘Se terminó la promoción con Iván de Pineda porque no se llegó a un arreglo’”, dijo.

Duré explicó que la emisión inaugural, que ya está grabada, no va a salir al aire porque Iván de Pineda decidió “no hacer el programa”.

“Grabaron con dos cocineras nuevas que se sumaban, con mucha participación del cocinero; principalmente, en una entrevista con Jésica”, señaló.

En tanto, Maite Peñoñori indicó que la renuncia del conductor no fue algo repentino. “Se venía hablando. Él con Pasapalabra sigue. Era una decisión que él venía pensando. Quedó también en una posición muy incómoda porque la idea inicial era que él se sume cuando Gerardo no estuviera bien. En el medio fallece”, dijo.

“La continuidad de La Peña no está 100% clara”, agregó. “Están revisando si lo de ayer no fue un final. Quien más peleaba el tema económico con el canal era Gerardo. Están reunidos y definiendo qué hacen y si sigue o no. Venían con muchos tiras y aflojes económicos. Es un programa muy caro de hacer, muy largo, y con figuras caras también”, aclaró.

Por último, Lucas Bertero contó que el canal se plantea la posibilidad de seguir con el espacio y el horario, pero con otro formato que respete “el estilo y la mística” de La peña de morfi.