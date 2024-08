Homero Pettinato habló sobre los videos de su hermana Tamara y Alberto Fernández: ¿fueron en pandemia?

En medio de la polémica generada por la difusión de los videos entre Tamara Pettinato y el expresidente Alberto Fernández, Homero Pettinato se vio obligado a pedir disculpas públicas a Javier Milei.

El conductor de Sería Increíble (Olga) reconoció su error al realizar un chiste de mal gusto sobre el líder libertario y su hermana, Karina Milei, durante la entrega de los Premios Olga.

Pettinato inició su programa con una autocrítica: “Hice un chiste hace un mes y algo que en ese momento me pareció cool, que es algo interno opositor que se da por lo unidos que son Milei y su hermana”.

“Me dedico a hacer reír y en ese chiste hice todo lo contrario: hice que medio país se sienta iracundo y resentido con mi persona”, añadió.

Homero, consciente de la repercusión, ofreció sus disculpas: “No es lo que yo quiero lograr. Pido disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste. Es violento. Violenta a la hermana de Javier Milei”.

“Estas cosas duelen. Lo que dije le habrá dolido a la familia, a los padres, a los primos, a quien sea su círculo de afectos. No es lo que a mí me representa como comunicador así que pido disculpas una vez más por ese chiste”, afirmó, reconociendo que, en cierto modo, el escándalo de Tamara le permitió ver cómo sus palabras podían lastimar a otros.

Así defendió Homero Pettinato a su hermana Tamara

La autocrítica de Homero no terminó ahí. El conductor también reflexionó sobre la repercusión de los videos de su hermana Tamara con Alberto Fernández.

Pettinato hizo una analogía entre el chiste que había hecho y lo que experimentó con la difusión del video de Tamara: “El chiste ese generó algo que yo no quería generar en gran parte del país, en un público que me lo hizo saber este fin de semana. Obviamente violentando a mi hermana de la misma manera, devolviéndome con la misma moneda”.

Luego de ofrecer sus disculpas a Javier Milei, Homero dedicó un momento para defender a su hermana Tamara, a quien había apoyado previamente en las redes sociales.

“En cuanto a lo de mi hermana, no creo que haya cometido ningún delito. El video no es en pandemia, es ocho meses más tarde. Después, ella es dueña de sus actos totalmente”, expresó, dejando claro que, aunque los videos fueran polémicos, no consideraba que su hermana hubiera hecho algo incorrecto.

Homero Pettinato sobre Alberto Fernández: “Tenemos que apuntar al golpeador”

El conductor también aprovechó la oportunidad para cuestionar la actitud de Alberto Fernández y lo que describió como una “caza de brujas contra mujeres”.

“Hay más fotos. Hay cosas que no son de mi hermana. Y no, esto no se puede olvidar. Que hay una persona que es golpeadora, que es maltratadora, que tiene que haber justicia. Creo que tenemos que apuntar contra él”, señaló, haciendo referencia a las acusaciones de violencia de género que pesan sobre el expresidente.

Homero insistió en que su hermana no cometió ningún delito y que es una persona íntegra: “Puede ser para vos inmoral. Puede ser algo que no te gusta que suceda. Son cosas que suceden en el mundo. Repito lo que dije en Twitter. Es una excelente persona. Es una buena persona. Es una mina que ayuda a todos sus amigos, que ayudó a mi hermano como nadie, que acompaña a mi vieja todo el tiempo, que banca a toda la familia, que es el pilar de la familia. Entonces, me da muchísima pena que esté sufriendo esto”.

Finalmente, Homero cerró su discurso con una reflexión sobre los errores y las consecuencias: “Me gané mi hate con mi chiste. Cada uno de nosotros entiende porque fuimos bien educados para entender sobre nuestros errores y retroceder. Entendemos que cometemos errores y que a veces merecemos las represalias”.