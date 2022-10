Hernán Casciari: “Con Orsai no rompemos los moldes del sistema, sino que cocinamos en otro horno”

“Lo que estoy haciendo ahora es adaptar todo lo escrito”, afirma Hernán Casciari sobre su abanico de proyectos dando vueltas. Porque Orsai, su hijo pródigo, se convirtió en ese vehículo justo para contar las historias que lo conmueven, para publicar sus libros, pero también para darle vida a una serie, una película, un espectáculo de teatro, podcast y otras tantas ideas que pasan por su cabeza y logró concretar.

Inquieta y con un final inesperado como sus cuentos, la vida de Casciari supera la ficción en su literatura y la realidad. Con estilo y destreza logró llevar a la narración esos sucesos que alguna vez sucedieron en su vida, colmarnos de ficción y que la gente se conmueva, ría y piense con ellos.

Desde hace varios años, el escritor tiene la costumbre de subirse a un escenario y compartir un puñado de cuentos con el público. Y hoy repetirá el convivio con “Casciari a la carta”, un show donde el espectador (y por mayoría) decidirá a través de una votación previa si desea una función de llorar, de reír o de pensar. Ellos deciden qué cuentos leerá el autor y sobre qué temas deberá improvisar esta noche, en el teatro Plaza.

-En esta experiencia de seleccionar cuentos según la elección del público, ¿qué te interesa más: hacer reír, llorar o pensar?

-Me gusta la mezcla. Definitivamente me gusta cuando el público se está riendo y rápidamente cambia de emoción al llanto o viceversa.

-¿Qué es lo que más disfrutás de la experiencia de subirte a un escenario y compartir tu literatura?

-Eso mismo. Hay algo en el público, cuando hay mucha gente y veo una especie de penumbra, llena de cabecitas, que parece un animal prehistórico todo el público, un mamut que se va emocionando o divirtiendo en manada. Hay algo muy raro en contar historias y que del otro lado haya mucha gente.

-Muchos de tus cuentos son autorreferenciales, ¿cómo lográs no repetirte y encontrar algo nuevo?

-Creo que no lo logro. Me parece que sí me repito y que la novedad la encuentro en la adaptación a diferentes formatos de las cosas que ya escribí. No he seguido el rumbo de la literatura, escribí durante quince años y en 2015 dejé de escribir. Y lo que estoy haciendo ahora es adaptar todo lo escrito. Así que sin dudas me repito.

Literatura multiplataforma

Desde que fundó la editorial Orsai, la cual publica la revista cultural que lleva el mismo nombre, cuyo sistema de suscripción y sin publicidad resultó una rareza en el mundo de los medios gráficos, convirtiéndose en un proyecto único por su contenido y calidad, Casciari conformó una comunidad fiel y ávida de cultura.

Pero además de escribir cuentos, el escritor lleva publicado un puñado de novelas, como “El pibe que arruinaba las fotos”, “Más respeto que soy tu madre” (que fue llevado al teatro con total éxito y recientemente estrenó la película protagonizada por Florencia Peña y Diego Peretti) y “Seis meses haciéndome el loco”, entre otros títulos reconocidos.

Y en esa búsqueda constante por reinventarse, desde 2021, junto a la Comunidad Orsai, desarrolla proyectos audiovisuales junto a miles de socios productores. De ahí nació la película “La Uruguaya” y la serie “Canelones”, que comenzará a rodarse en unas semanas y está basada en uno de sus cuentos más populares.

La miniserie surgió por medio de la financiación colectiva, que consiguió en 44 días recaudar más de 600 mil dólares. Mediante la venta de bonos de cien dólares cada uno (o su equivalente en pesos) y la participación de los productores asociados, lograron conseguir el dinero para los seis capítulos que tendrá la serie.

Se filmará en Mercedes, provincia de Buenos Aires, la ciudad natal del escritor, y contará con un elenco de lujo con Verónica Llinás (quien interpreta a la madre de Hernán Casciari), Darío Barassi (Casciari), Agustín Aristarán (el amigo Chiri) y César Bordón (Daniel).

Pero en simultáneo, lanzó la financiación de “Peretti Project”, una película cuya idea fue del actor Diego Peretti y cuenta con guion de Hernán Casciari y Chiri Basilis. El filme se rodará entre Buenos Aires y Bruselas y, a través del mismo sistema que en “Canelones”, se podrá cooperar con el proyecto a través de la compra de un bono de 50 dólares hasta el 31 de diciembre.

Además, Editorial Orsai lanzará el libro “La felicidad terrible”, el primer libro de Lizy Tagliani, sobre entrevistas con Josefina Licitra. Uno de los puntos llamativos del contrato fue que la actriz percibirá el 50% de la ganancia de las ventas en tiempo real. Algo inusual en otra editorial.

Y, para no aburrirse, desde el sitio Comunidad Orsai lanzaron el Concursos Orsai de Narrativa con Jurado Popular. Un certamen de cuentos, novelas, guiones, crónicas, obras de teatro y otros géneros, con premios en dólares y la publicación (o producción audiovisual) de las obras ganadoras. A un mes del lanzamiento del concurso ya se presentaron más de 2300 obras.

-Sos uno de los pocos escritores que a fuerza de cooperativismo lograste concretar varios proyectos, ¿por qué crees que la gente apuesta por tus proyectos y te acompaña?

-Me parece que hay una conversación desde hace muchos años con la comunidad Orsai. Y que muchos de esos años fueron gratuitos, en donde nunca pedí nada y solamente escribía cuentos de forma natural, orgánica y sobre todo gratuita para todo el mundo. Y cuando empecé a pedir, no para mí, sino para generar proyectos y dividendos, lo hice después de muchos años de haber conversado con los seguidores.

-Contame un poco sobre la serie “Canelones”

-”Canelones” se empieza a rodar en unas semanas en Mercedes y estamos cerrando la preproducción, que es el momento más lleno de adrenalina de un proyecto audiovisual. Es muy alucinante lo que pasa, están ya sentaditos en su silla Darío Barassi, Agustín Aristarán, Vero Llinás, César Bordón y otros actores y hay como sesenta técnicos trabajando en Mercedes y en algunas locaciones en Buenos Aires.

El escritor consiguió financiar la miniserie basada en su cuento "Canelones".

-Pateaste el tablero con la editorial Orsai, un espacio que no para de generar proyectos. ¿Sentís que como escritor venís a romper los moldes del sistema y demostrar que se pueden generar proyectos más allá de la situación económica y el contexto social?

-No siento que se rompa ningún molde en el sistema. Me parece que estamos cocinando en otro horno. El horno del sistema tiene los mismos moldes, es un horno industrial, es enorme, salen ocho o nueve pizzas al mismo tiempo. Y nosotros no estamos rompiendo ese horno, estamos cocinando en un horno chiquito al costado, sin romper nada.

La Ficha

CASCIARI A LA CARTA

Día y hora: hoy, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: Entradaweb.com.ar