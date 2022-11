HBO Max estrenará la segunda temporada de “La vida sexual de las universitarias”

“La vida sexual de las universitarias” es una serie de HBO Max, acerca de cuatro compañeras de habitación, interpretadas por Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott en el prestigioso Essex College. La serie ganó un espacio por su sentido humor desopilante y la buena química de las actrices. Esto le permitió a la plataforma abordar una segunda temporada, que aún no tiene fecha de estreno.

En una entrevista a Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott cuentan cómo fue su experiencia.

¿Cómo se sintieron cuando supieron de la segunda temporada?

ACS: Definitivamente estaba en shock. Acababa de terminar la primera temporada y era la primera vez que me veía en televisión. Había tantas emociones y tantas cosas que estaban pasando que me quedé congelada.

RR: Recuerdo que estaba en una cena cuando me enteré. Y estaba tan emocionada.

ACS: Sí, lo celebraremos cuando aparezcamos el primer día de trabajo.

Para las dos es el primer proyecto televisivo, ¿Sienten que agarraron el ritmo al trabajo?

ACS: Como gente de teatro, es nuestra segunda vez en el set de grabación, pero esta vez estamos familiarizados con las cosas, y es fácil. Durante la primera temporada, recuerdo que estábamos muy confundidas con el lenguaje que utilizaban para la logística. No sabíamos lo que decían. Fue una curva de aprendizaje enorme.

"La vida sexual de las universitarias" es la serie que estrena hoy HBO Max.

RR: Yo tenía mucho miedo en el set de grabación, las dos sentíamos que nos iban a despedir. Y no quiere decir que eso haya desaparecido, pero siento que ambas estamos un poco más tranquilas ahora.

¿Con qué personajes se sienten más identificadas?

ACS: Me siento como mi propio personaje. En la segunda temporada es todo un tema de “¿quién soy yo?”. Es algo por lo que mucha gente pasa cuando llega a la universidad y no tiene esa cosa en la que siempre has confiado, que es como un hobby que te identifica. Cuando te quitan eso con lo que te identificas, ¿quién eres debajo de eso? Y siento que todos hemos tenido ese momento de “mi trabajo o mi afición no es mi personalidad”, así que ¿quién soy en realidad? ¿Qué me gusta? ¿Qué debería hacer? Así que ahí es donde ella cae en la segunda temporada. Y me identifico mucho con eso.

La serie estrena una segunda temporada

RR: Definitivamente, con quien más me identifico es con Leighton. En muchos sentidos, pero también su humor es en realidad un poco similar al mío. Es muy rápido, pero muy tranquilo. También siento que me identifico con Bela en su humor, pero para ser honesta, depende del día.

¿Cómo quieren que se sienta la gente con la segunda temporada?

ACS: Quiero que sientan que es un reencuentro, aunque no haya pasado tanto tiempo. Me encanta esa sensación porque a mí también me gustaba tener muchas series así cuando era joven y me gusta estar en una serie con la que la gente se siente así.

RR: Espero que piensen que es divertido, de hecho, rezo para que así sea. Nunca se sabe, sobre todo porque esta temporada hemos estado cansados.