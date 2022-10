“Hache”: cómo es la serie documental con Jorge Lanata que hoy estrena en Star+

El pretexto del encuentro con Jorge Lanata es el inminente estreno de la primera temporada de la serie documental “Hache. Lo que no se nombra”, una NatGeo Original Productions realizada por Mandarina que llega este miércoles a Star+ con todos sus siete episodios de 40 minutos cada uno.

Este debut de Lanata en la plataforma de streaming aborda diferentes problemáticas sociales y plantea nuevos interrogantes sobre el futuro. En cada entrega, conversa con especialistas y personas de diversas partes del mundo, quienes comparten sus historias de vida y ponen de manifiesto las problemáticas sociales más características del siglo XXI. Por ejemplo la justicia por mano propia, la identidad de género, la eutanasia, la obsesión por los likes en las redes sociales y la salud mental, entre otras.

En una entrevista con Clarín habló de todo.

-Qué es lo que menos te bancás de hacer un programa? ¿Los viajes, los tiempos de espera?

-Estoy aprendiendo ahora cómo son los tiempos del streaming, que los desconocía. Yo vengo de la histeria completa de la televisión abierta. De hecho no trabajo con el minuto a minuto, aunque obviamente me importa el rating. En ese sentido, eso es lo que más me cuesta, porque hay otra lógica y se difunde de otra manera. Un recontra éxito en el streaming argentino son 150 mil visualizaciones, y eso son dos puntos de rating. ¡A mí me pegan una patada en el culo en la televisión si hago dos puntos! También hay otros datos que son importantes, como la cantidad de tiempo que la gente se queda viendo un capítulo. Son un montón de variables con las que yo no trabajo.

-Pasa lo mismo actualmente en los diarios: se sabe cuánta gente lee un nota y cuánto tiempo permanece en la página.

-Estamos en un momento de ideología del clickeo que es perjudicial para el periodismo. No laburo pensando en eso, porque hago un programa que yo vería, y no soy distinto al público. Si me aburro, la gente se aburre. Si me divierto, la gente se divierte. Y estos programas yo los vería. En general no hablo bien de lo que hago, porque soy muy crítico, pero cuando cerramos la primera temporada me dio la sensación que estaban bien. Y eso me da más seguridad para seguir.

-El título de “Hache” es tan amplio que permite hablar de cualquier tema.

- “Hache” está bueno porque a partir del título salieron los contenidos. Nos propusimos hablar de lo que los demás no hablan o se hablan de manera parcial. Cuando entrás a hacer los sumarios, hay un montón de temas y todo el tiempo salen más. Incluso puede haber temas que sí están en los medios, pero buscarle otro enfoque. Los documentales en general son sobre hechos viejos y usan archivo. Esto no usa archivo y es sobre hechos actuales. Me parece que esa es la primera diferencia. Son temas actuales, tratados con la seriedad y los recursos de un documental. Desde ese punto de vista es algo distinto.

Agrega: “En el caso de ‘Hache’, lo que tratamos de mostrar temas como ‘Género’, que fue un capítulo que me interesó hacer porque yo cambié mucho mi postura con respecto al tema. Tengo todos los prejuicios de un tipo argentino de 60 años, y al laburar en el capítulo me parece mejor que dejemos que la gente se quiera en paz”.

-Pero no llegás al inclusivo.

-Hablar en inclusivo me parece una imbecilidad. Yo estoy hablando de algo en serio. El inclusivo es una pavada, algo totalmente frívolo. Ojalá se hablara en inclusivo y hubiera políticas correspondientes a ese hablar en inclusivo, porque finalmente no lo son. Hay capítulos que te hacen replantearte cosas. No es que hago un sumario y sé lo que voy a decir en cada cosa. En ‘Justicia Por Mano Propia’ sé que no estoy de acuerdo con eso, pero en ‘Eutanasia’ tengo mis dudas. Los capítulos no tienen una bajada de línea unívoca. Se presentan los dos puntos de vista y hasta yo planteo mis dudas. Otro tema de la temporada sobre algo que no se hizo nada es ‘Dark Web’. Y descubrimos que es útil en países con dictaduras, donde la gente no puede ver cualquier sitio de Internet.

-¿Cómo te llevás en el streaming con la idea de no tener una competencia directa, sin otro programa en la vereda de enfrente?

-Es cierto. No lo podés pensar igual que la televisión abierta, porque es otra cosa. Tampoco tenés horario. Van a colgar los siete capítulos y la gente los ve cuando quiere. Todo esto es nuevo. Estamos en una etapa de transición y hay que ver cómo queda todo. También creo que estamos en el velorio de la televisión abierta, porque en los últimos años bajó diez puntos el encendido. No creo que vaya a desaparecer, pero creo que finalmente la tele en vivo va a quedar solamente para entretenimiento y para noticias. Todo lo demás se va a ver por streaming. Con respecto a la competencia, me pasó algo raro al hacer estas notas de promoción: íbamos a hacer una nota en Telefe y descubrimos que Paramount no hace notas de la competencia. ¡Una vergüenza! ¡No hablan de nada de Disney! Yo no lo podía creer. O sea que eso de no tener competencia finalmente no es tan así.

-Parece que estás contento con la manera que se armó este año, con radio, tele y streaming.

-Sí, pero con demasiado trabajo.

-¡Te la buscaste!

-Sí, me lo busco solo. Lo que tenía planificado es lo que sucedió. El año que viene estamos laburando en otra serie de documentales que todavía no se puede contar. Quizás aproveche la salida parcial de la tele para ocuparme más de eso.

-Te queda todo el año que viene con “PPT”.

-Sí, laburo todo el año que viene. Voy a tratar de hacer una temporada corta, pero es un año de elecciones y no puedo no laburar. Todo el mundo me putearía si no estoy en pantalla el año que viene.

-¿Pensás en esos términos de “la gente me lo pide”?

-Yo basé parte de mi carrera en todo el tema político y me parece importante seguir teniendo un vínculo con eso. Pero si salgo de la tele no me preocupa porque estoy en la radio cuatro horas por día y ahí tengo tiempo de sobra para hablar de política o lo que tenga ganas. Hoy me parece que la combinación ideal sería la radio con los docus.