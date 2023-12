Habló la ex de José Sosa y fulminó a Camila Homs: “Es horrible”

Mientras la relación entre José “El Principito” Sosa y Camila Homs está en su mejor momento, Carolina Alurralde ha salido en los medios para alertar a la modelo sobre las dificultades que enfrentó en su matrimonio con el futbolista.

José y Camila comenzaron a salir este año.

Para comenzar, en la entrevista que dio para Socios del espectáculo apuntó contra Yanina Latorre. Esto lo fundamentó ya que la panelista de chimentos ya había dado detalles sobre la vida de la ex novia del “Principito”.

“Yo salgo a hablar porque me llega que Yanina estaba hablando de mí. Había dicho que yo tenía problemas de consumo y que no me hacía cargo de mis hijas. Que por eso el padre estaba a cargo de ella. Y después que yo tenía problemas psiquiátricos, y que yo había abandonado a mis hijas. Una cosa loquísima. Es una enferma ella, al decir estas cosas”, explicó a la televisión.

Porqué Carolina Alurralde se separó de José Sosa

Una vez que la joven comentó sobre el padre de sus hijas, comenzó a detallar cómo fue la relación que mantuvo por años con él y cómo vivieron el nacimiento de sus hijas en común. “Me puse de novia con José cuando tenía 18 años. Estuve casada 17 años con él”, expresó.

“Yo lo acompañé, viajé con él a todos lados, siempre lo apoyé. En las buenas, en las malas. Nuestra relación fue muy fuerte. Después nacieron las mellizas. La vida nos llevó por diferentes caminos. Y me llevó a atravesar infidelidades, vidas paralelas. Es el motivo por el que me separé”, dijo directamente sin tantas vueltas.

Al hablar de las infidelidades, dejó en claro que Camila Homs nunca apareció en la lista de mujeres con las que se vinculó Sosa. Más allá de este detalle, se puso en su lugar ya que ambas fueron engañadas: “Por el simple hecho de que a ella también la engañaron, yo estuve muy triste. A mí me dolió muchísimo separarme, si hubiera sido por mí hubiera seguido. Lo perdonaba siempre”.

Aunque fue empática con la exparticipante del Bailando 2023, no dudó en ser directa y fulminar a la creadora de contenido. “Ella que se fije, hizo un divorcio millonario en donde se requerían un montón de puntos. Y además el padre no puede ver a sus hijos. Es horrible”, concluyó.

