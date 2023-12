Guillermo Francella les rompió el corazón a los fanáticos de Casados con hijos con la última novedad

Días atrás Guillermo Francella brindó declaraciones donde repasó su intenso año laboral con varias series y la llegada de Casados con hijos al teatro. En este contexto, el actor de 68 años confirmó una noticia impensada sobre la producción que tantas risas robó.

En diálogo con Intrusos, Francella se mostró muy alegre por el 2023 que le tocó vivir. En este momento, la serie furor en las plataformas es El Encargado, cuya segunda temporada se estrenó hace poco tiempo y da a entender que tendrá una tercera entrega.

Guillermo Francella reveló que pasará con Casados con hijos en 2024.

El padre de Yoyi y Nico Francella también formó parte de Muchachos, la película de la Selección Argentina campeona del Mundial Qatar 2022, siendo el narrador. “Es maravilloso. Fue un año duro, intenso, difícil en cuanto a horas, a tiempo. Lo de Casados con hijos fue indescriptible lo que vivimos en el verano, en el invierno, en Córdoba”, expresó.

Frente al éxito que fue la comedia argentina adaptada en las tablas, el notero del programa que conduce Flor de la V preguntó si habrá más en 2024 y la respuesta de Francella fue un puñal para los fans.

“Al teatro no creo. Y después no se sabe aún, Netflix compró los capítulos y explotó también. No sé, tiene que haber muchas cosas, hay que escribir nuevos libros, hay que hacer todo de nuevo, no es una tarea tan sencilla. Amalgamar todo, los compromisos personales. Todos amamos Casados, y después de lo que pasó en el verano aún más. Ese contacto con la gente fue maravilloso”.

De esta manera, la familia más graciosa de la televisión local puede ser una de las grandes ausencias para los días de temporada de verano, dejando con las manos vacías a los fanáticos que no pudieron conseguir una entrada para verlos en 2023.

