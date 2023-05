Guillermo Coppola dijo que la China Suárez sale con un hombre de 60 años y ella salió furiosa a desmentirlo

La China Suárez confirmó su separación de Rusherking los primeros días de abril y este lunes en Intrusos aseguraron que ya está en pareja nuevamente. Marcela Tauro y Guillermo Coppola hablaron de la supuesta relación de la actriz con un hombre mayor y ella se encargó de desmentirlo en sus redes.

La cantante está soltera nuevamente y no paran de buscarle parejas a ella y a su ex, Rusherking. Esta vez, fueron Marcela Tauro, quien estuvo al frente de Intrusos ante la ausencia de Flor de la V, e involucró a su invitado que estaba en el piso en su información.

“En la radio, con Guillermo trabajamos uno al lado del otro y charlamos mucho. Es más, hoy en La 100 te pregunté: ‘¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez?’. Y vos me dijiste ‘no te lo puedo decir’”, arrancó diciendo la panelista.

Fue entonces que interrumpió Laura Ubfal e intrigada preguntó: “¿Y por qué él sabe cuál es el nuevo novio de la China Suárez?”.

“Marcelita, me conocés hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito”, dijo Coppola con la intención de restarle importancia a la información de la Tauro.

“Pasó así... nosotros el otro día tuvimos un almuerzo por la radio y, a ese almuerzo, vino alguien que me dijo ‘a que no sabés con quién está saliendo la China’. Entonces, con mi compañera Alejandra Salas empezamos ¿qué es? ¿jugador de fútbol? ¿años? y vos, Guillermo, en un momento dijiste ‘tiene casi 60 años’”, comentó Marcela Tauro.

Fue entonces que interrumpió Karina Iavícoli: “¡Me estás cargando! Paso de uno de veintipico y algo...”. “Cambió juventud por experiencia”, remató Coppola.

La reacción de la China Suárez a los rumores de romance con un hombre mayor

Al enterarse de lo que dijeron sobre ella en Intrusos, la China Suárez no dudó en tomar cartas sobre el asunto. La actriz contó a través de sus redes que se comunicó con Coppola y le negó todo lo que dijo en el programa de América TV.

“Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”, comenzó.

La China Suárez desmiente que sale con un hombre de 60 años.

“Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su “trabajo” para joderle la vida a otros”, lanzó enojada con la situación.

“¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”, cerró su posteo.

