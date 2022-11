Griselda Sánchez habló de “Gran Hermano 2022” y fue fulminante: “Todos los participantes son iguales”

El acento mendocino lo conserva. Griselda Sánchez siempre tiene presente su provincia, aunque logró lo que anhelaba: hacer raíz en Capital Federal y continuar su camino como actriz.

En 2007, cuando ingresó a la casa de “Gran Hermano”, lo hizo con el fin de vivir la experiencia y aprovechar la exposición para instalarse en Buenos Aires.

“No volví a vivir en Mendoza, pero voy seguido. Además tengo una familia enorme y ahora mi hija más grande está viviendo allá. Me quedé en Buenos Aires, ahora estoy por filmar mi cuarta película, trabajo en la producción, hago los guiones”, cuenta la mendocina que pasó por la casa más famosa, convivió durante 77 días con los participantes y fue la décima eliminada de la competencia.

En esa edición, conducida por Jorge Rial, el reality alcanzó los 50 puntos de rating y tuvo como ganadora a la tucumana Marianela Mirra. Pero Sánchez forjó una amistad con Jessica “Osito” Gómez y el mendocino Gabriel Lagos, entre otros participantes.

En días en los que el regreso del reality marca la agenda, nos da su opinión de cómo han cambiado los tiempos: “En mi experiencia trabajamos la convivencia, teníamos más ocurrencias, era más natural. Ahora juegan con cuestiones que no son polémicas, como la discriminación. Yo prefiero que me muestren un romance adentro de la casa, que discusiones obtusas. Yo duré más de lo que esperaba en la casa. Y en la época que entré si eras una chica más osada era muy juzgado. Y ahora siento que eso cambió, está más naturalizado”.

-¿Seguís en contacto con tus compañeros?

-Sí. Hablo con Gabi (Lagos) que está en Estados Unidos. Es maestro mayor de obras y formó su familia allá, siempre hablamos. Incluso nos invitó al casamiento este año y fuimos a la fiesta. Lo de “Gran Hermano” para nosotros fue real y nos sigue funcionando esa hermandad que tenemos. Incluso en la pandemia ayudamos a una de las chicas que la pasó muy mal y le conseguimos un lugar para vivir. O a los estrenos de las películas en que trabajé vinieron a verme, siempre nos apoyamos en nuestros proyectos. Es re valioso, porque yo no tengo mucha familia en Buenos Aires, y ellos son amigos y una compañía.

-¿Cómo ves esta nueva edición de “Gran Hermano”?

-Los veo a todos iguales. En mi casting éramos todos chicos reales, de barrio, gente que quería estar en los medios. Y estos chicos ya tienen experiencia, son instagramers, influencers, son todos iguales. Creo que ellos quisieron aprovechar esta nueva perspectiva que te dan las redes. Un dato diferente es Alfa, que es mayor al resto. Pero está siempre a destiempo y veo que la producción lo protege mucho.

-¿Está guionado?

-No, pero el guion lo hacen con la edición. Si editan todas las buenas partes de un participante y lo pongo como el mejor y el más bueno. O al otro de mal humor, hablando mal de todos. El guion que vi de mi “Gran Hermano” fue la edición y con eso podés ayudar o perjudicar a alguno de los participantes. Después, lo peligroso que veo es la necesidad de atención y de cámara, que es un shock grandísimo y después quedás como a la deriva.

Entre la actuación y la producción

Griselda Sánchez desde joven comenzó su camino como actriz. En Mendoza estudió Arte Dramático, en la Facultad de Arte y Diseño, además de participar en obras de teatro independientes. Con alguna experiencia en casting y campañas publicitarias, incluso una participación como Conejita de Playboy para televisión, la mendocina aprovechó la convocatoria al reality, el cual pasó sin esfuerzo. Tras la competencia, se instaló definitivamente en Buenos Aires.

“Lo que me permitió ‘Gran Hermano’ es continuar mi camino como actriz, instalarme en Buenos Aires con mi hija. Aunque ya había hecho castings y alguna que otra campaña gráfica, no se me daba instalarme. Pero después del reality, con contactos y gente conocida, me animé y lo hice. Hoy tengo una vida acá”, confiesa.

Está en pareja con el director de cine José Cicala, con quien conformó una sociedad artística con la productora Shock House Films, en la que Griselda está a la cabeza de los proyectos como actriz, guionista y coach de actores. Además es mamá de Meme, quien decidió volver a vivir a Mendoza. Y la pequeña Gina, de 4 años, junto a Cicala.

“Viajé mucho a Los Ángeles por trabajo, pero siempre me quedé en Capital. La verdad que soy muy feliz”, nos dice.

A punto de comenzar a grabar su cuarta película, Griselda Sánchez ya estrenó “Sola”, el filme que protagonizan Araceli González, Fabián Mazzei y Miguel Ángel Solá y la tiene como guionista.

“Yo hago todo: estoy en la escenografía, en el vestuario... Venir del teatro te permite estar en todos los roles. La primera película que hice se llamó ‘Sola’ y, aunque la idea original era hacer el papel protagónico, surgió la posibilidad de que lo hiciera Araceli González. También trabajó Miguel Ángel Solá”, cuenta sobre la primera película que estrenó el año pasado y está disponible en Amazon Prime de Estados Unidos.

Otro de sus proyectos cinematográficos fue “La sombra del gato”, protagonizada por el popular Danny Trejo, quien llegó a nuestro país para filmar la historia. Y para el año que viene tiene previsto estrenar la comedia delirante que ella misma escribió.

“El año que viene vamos a estrenar ‘Lennons’, con Gastón Pauls, Betiana Blum, y creo que al ser una comedia vamos a tener la posibilidad de sumarla a las plataformas nacionales. Trata de una falsa visita de John Lennon a la Argentina y yo hago de Yoko Ono, pero no convencional. Sino que es una chola china y después se cree que es Yoko”, adelanta.

Por estos días la espera la filmación de una nueva película, que protagonizará junto a Rodrigo Noya y Arturo Puig. Además de una pequeña participación del ex “Gran Hermano” Sebastián Pollastro, quien es drag queen.

Griselda Sánchez es hasta ahora la mendocina más popular que dio el reality, que se mantiene vigente en décadas. Pero para ella significó sobre todo un trampolín perfecto a la fama. Y aunque sufrió el cambio del encierro y un nivel de exposición que no imaginaba, la actriz se instaló en el ambiente artístico y hoy hace lo que siempre soñó.