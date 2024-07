Gran Hermano 2023 marcó un antes y un después: los motivos que hicieron que sea un ciclo histórico

El domingo pasado, después de 7 meses, Gran Hermano 2023 tuvo su última gala, que terminó coronando como campeón al uruguayo (primera vez que un no argentino lo logra) Bautista Mascia, que superó a Emma Vich y Nicolás Grosman en una final apasionante.

A lo largo de la estadía, se fueron rompiendo diferentes récords y marcando momentos que han sido analizados, en varios casos, a nivel mundial.

Por nombrar algunas se encuentran las placas que debió superar Emmanuel, que con 18, superó las diez que había tenido Nacho Castañares en la edición anterior. Curiosamente, ambos terminaron siendo subcampeones.

Estas fueron todas las marcas que se lograron con la última edición del formato.

La contracara de las nominaciones que superó Emma Vich son las semanas que logró ser inmune Martín Ku. El Chino, que terminó fuera de la final pero logró meterse entre los cinco mejores tuvo ocho liderazgos propios y uno que ganó Facundo, su amigo, dándole más de dos meses sin ser nominado.

El récord del jugador, que se llenó de premios por su competitividad, no solo rompió la lógica del formato argentino, sino que nadie a nivel mundial en la historia logró esa cantidad de pruebas del líder ganadas.

Otras de las curiosidades que se dieron en GH 2023, premiada con el Big Brother Award como “Mejor Temporada Extensa”, fueron las sanciones de Juliana Scaglione: Nominación perpetua, semana sin poder ser líder, invalidar sus votos, ir a placa, llamados de atención e incluso perdida del presupuesto individual. Exceptuando la expulsión, Furia recibió todas las multas que indica el reglamento.

Furia Scaglione fue la jugadora más sancionada.

Los participantes se enteraron que Gran Hermano Argentina recibe el prestigioso Big Brother Award como "Mejor Temporada Extensa" 💥🤩



Los participantes se enteraron que Gran Hermano Argentina recibe el prestigioso Big Brother Award como "Mejor Temporada Extensa"

La nominación más larga de la historia de Gran Hermano

Un mes antes de la gran final, con solo siete concursantes en la casa, la producción hizo ingresar a los 22 eliminados para que voten. Esto se dio entre un lunes y un miércoles, marcando 72 horas de nominaciones, algo inédito en Gran Hermano Argentina.

Esto se dio, lógicamente por la cantidad de votantes, ya que, a lo largo del ciclo, fueron 29 los “hermanitos”, otro de los números que ahora son la marca a superar en futuras ediciones.

Top cinco de hombres

Por primera vez en las doce ediciones de Gran Hermano en Argentina, los cinco primeros puestos fueron logrados por hombres (a los finalistas se le sumaron Darío y Martín). Esto se dio una vez eliminada Furia, que fue la última mujer sobreviviente.

Récord de salidas en una semana

Así como ocurrió en formatos de otros países del reality, hubo semanas en las que más de un jugador abandonó la casa. Esto ocurrió dos veces en GH 2023.

La primera fue en el debut del voto positivo. Esa semana fueron eliminados Alan, que marcó un hecho histórico al ser el único eliminado en nunca recibir un voto negativo por parte de sus compañeros y Denisse.

La segunda vez que ocurrió a fue con el juego ya muy avanzado. En esa semana fueron cuatro las salidas en el plazo de 7 días: Sabrina fue eliminada por el público, Isabel fue expulsada por romper las reglas y días después, se concretó la eliminación de Lisandro, desatando el abandono voluntario de Agostina.

Por la salida de la ex oficial de policía, se dio el ingreso como jugadora de Coty Romero, que marcó un dato particular: en los once formatos de Gran Hermano tradicional, nunca hubo un participante en dos ediciones seguidas.

Los jugadores que ingresaron más de una vez a la casa

Si bien se acostumbró en las últimas ediciones que haya repechajes para dar una segunda oportunidad, hubo cuatro jugadores que hicieron su entrada por el enorme pasillo de la casa en cuatro ocasiones: Catalina, Isabel, Lisandro y Lucía.

Hubo jugadores que ingresaron a la casa cuatro veces en la misma edición.

Los cuatro coincidieron en el primer día de reality y en la votación especial. A su vez, Catalina e Isabel entraron en repechaje. Luego, la médica entró en un Congelados y la jugadora más veterana entró para apoyar a un finalista.

Licha y Lucía, al igual que Isabel también apoyaron a uno de los tres finalistas y tuvieron ingresos individuales en el que fue el último Congelados.