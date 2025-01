Graciela Alfano se habría separado de su pareja: “Él pasó el 31 mirando a otra”

Graciela Alfano y el empresario uruguayo Carlos Bustin habrían puesto fin a su relación tras un año juntos. Según la información que reveló en el programa A la Tarde, la separación habría ocurrido hace aproximadamente un mes, aunque ambos decidieron mantener el silencio para preservar las apariencias frente al público y los medios.

Durante la emisión, se mencionó que Alfano ya no estaba en pareja para su cumpleaños, celebrado en la primera quincena de diciembre. “Querían aparentar. Se separó Graciela Alfano. Dicen que entre ella y él ya no se hablan. Él pasó el 31 mirando a otra rubia, empresaria, productora, conocida”, señalaron. se sugirió que Carlos Bustin habría mostrado interés en una joven productora uruguaya durante la cena de Año Nuevo, lo que intensificó los rumores de distanciamiento.

El panel agregó detalles sobre la ruptura: “Todo esto sucedió en una mesa en la que estaba Ana Rosenfeld, quien fue celestina de la pareja. Al parecer, Graciela intentó reconquistarlo publicando una foto provocativa, pero él ya estaría buscando a otra hace tiempo”. Según las especulaciones, la separación habría ocurrido entre 20 y 25 días atrás, antes del cumpleaños de Alfano.

Las declaraciones de Ana Rosenfeld

La abogada Ana Rosenfeld, amiga cercana de Carlos Bustin y responsable de presentarlo a Alfano, fue consultada por el equipo de A la Tarde para obtener más información sobre el tema. Sin embargo, se mostró reservada y evitó dar detalles para no involucrarse en la polémica. “Ni idea. La verdad es que soy muy amiga, pero no pregunté”, declaró de manera tajante, por lo que dejó en claro que no deseaba opinar sobre el asunto.

La separación y distanciamiento de Graciela Alfano sigue generando interés y especulaciones, tanto en la televisión como en las redes sociales, especialmente por los posibles motivos detrás de la ruptura y los movimientos recientes de ambos.