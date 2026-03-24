Afirman que la nueva biografía sobre el príncipe Harry es una "conspiración" para desterrarlo de la realeza

Una nueva biografía centrada en detalles de la vida del príncipe Harry ha generado controversia tras la publicación de extractos que describen algunas tensiones dentro de la familia real británica, particularmente en torno a su relación con su esposa, Meghan Markle.

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El libro, escrito por Tom Bower , incluye versiones en las que se señala que la reina Camila habría comentado en privado que Meghan ejercía una fuerte influencia sobre el hijo del rey Carlos III , señalando que " le lava el cerebro ".

Estas afirmaciones fueron rechazadas por un portavoz de los duques de Sussex , quien calificó el contenido como una “conspiración descabellada”.

La nueva biografía sobre Principe Harry afirma que hay una fuerte tensión dentro de la realeza británica.

Los duques se alejaron de sus funciones oficiales en 2020 y se establecieron en California, una decisión que marcó un punto de quiebre con la realeza. Desde entonces, el interés mediático sobre la pareja se ha mantenido tanto en Reino Unido como a nivel internacional.

De acuerdo con los extractos difundidos por el diario The Times, la relación entre William y otros miembros de la familia real comenzó a deteriorarse poco después de su boda en 2018.

Principe Harry La nueva biografía sobre Principe Harry afirma que hay una fuerte tensión dentro de la realeza británica. web

La relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle no sería tan buena como se cree

El texto también menciona preocupaciones atribuidas al príncipe William y a su esposa, Kate Middleton, sobre la influencia de la ex actríz estadounidense.

Asimismo, el libro aborda la situación de Andrés Mountbatten-Windsor, quien perdió sus títulos tras su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein. Según el autor, este episodio habría impactado en Enrique, quien temía un distanciamiento similar dentro de la familia.

Realeza La nueva biografía sobre Principe Harry afirma que hay una fuerte tensión dentro de la realeza británica. Web

En respuesta, el portavoz de la pareja señaló que los comentarios del autor rebasan los límites entre la crítica y la obsesión, e invitó a quienes buscan hechos a consultar otras fuentes.

Por su parte, el Palacio de Buckingham declinó emitir comentarios en representación del rey Carlos III. Tampoco hubo una reacción inmediata por parte de los representantes del heredero al trono.