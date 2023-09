Gloria Trevi reveló en detalle cómo Sergio Andrade la obligó a abortar: videoclip, caída y violencia

Gloria Trevi reveló en el capítulo 22 de su serie biográfica ‘Ellas soy yo’ que sufrió un traumático aborto debido a Sergio Andrade.

En este episodio, la reconocida cantante compartió detalles íntimos de su vida, incluyendo su primer amor y uno de los momentos más impactantes que ha vivido.

Durante la filmación del video musical de la canción “La papa sin catsup”, Sergio Andrade, quien era su productor, director y pareja en ese entonces, obligó a Gloria a realizar un peligroso salto desde una alta barda.

“Él me pidió que saltara de una barda en la grabación de (el video de) ‘Una papa sin catsup’. Estaba bastante alto, salté, pero las piernas no me aguantaron y caí de sentón. Él se molestó conmigo por cualquier tontería, porque era por lo que él se molestaba, por tonterías”, dijo.

Gloria Trevi

Gloria sospechaba que estaba embarazada en ese momento, pero no se lo había dicho a Andrade por miedo a que no le permitiera tener al bebé, ya que no era la primera vez que una integrante del clan Trevi-Andrade era obligada a abortar.

La caída provocó un sangrado en Gloria, lo que la llevó a llorar, consciente de que estaba embarazada. En un momento de desesperación, le confesó a Andrade que ya no quería nada con él, lo que provocó una sacudida por parte de él.

Fue en ese momento que Gloria le reveló que estaba embarazada y que algo estaba mal debido al sangrado.

El momento en el que Sergio Andrade obligó a Gloria Trevi a abortar

Andrade llevó a Gloria a un hospital en Houston, donde le practicaron un aborto en contra de su voluntad. La cantante temía por la seguridad de su bebé y por las posibles represalias del productor.

Esta versión coincide con la de María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, quien ha hablado sobre los abortos involuntarios que sufrieron las jóvenes que vivían con Sergio Andrade.

Sergio Andrade y Gloria Trevi

Gloria Trevi asegura que la decisión de someterse al aborto no fue suya, ya que no quería perder a su bebé. Sin embargo, le dijeron que el feto estaba fuera del útero y que ya no se podía hacer nada al respecto.

Gloria recuerda que lloró y no quería someterse al procedimiento. Andrade le aseguró que ya se había perdido ese bebé y que algún día tendrían un hijo juntos.

