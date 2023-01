Globos de Oro: todos los ganadores de la 80 edición

Los Globos de Oro vienen de sufrir un enorme boicot en la ceremonia del 2022 y finalmente regresa recargada en la noche de este martes 10 de enero.

La gala es conducida por Jerrod Carmichael, quien comenzó la velada con el humor que lo caracteriza: “Estoy aquí porque soy negro”, fue el chiste con el que inició la velada y que hizo referencia a las polémicas que la premiación afrontó en años pasados, donde se los acusaba de no tener diversidad.

Jerrod Carmichael, el maestro de ceremonias en esta edición

Esta ceremonia cuenta con la particularidad de que hay presencia argentina en el recinto, ya que la película Argentina, 1985 está nominada en la terna “Mejor Película en idioma no inglés”.

Peter Lanzani y Ricardo Darín, protagonistas de Argentina, 1985, en la alfombra roja de los Golden Globes

Los ganadores de la 80 edición

-Mejor Actor de Reparto

Jonathan Ke Quan gana como Mejor Actor de Reparto en Everything Everywhere All at Once.

-Mejor Actriz de Reparto

La actriz Angela Bassett ganó a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Black Panter: Wakanda Forever.

-Mejor Actor de Reparto de Serie

Tyler James Williams ganó la categoría de Mejor Actor de Reparto de una serie por Abbott Elementary.

-Mejor Música

Justin Hurwitz se llevó el Globo de Oro por Mejor Música en Babylon.

-Mejor Canción Original

Naatu Naatu, canción de Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava y M.M. Keeravani para la película RRR ganó el premio a Mejor Canción Original.

-Mejor Actriz de Serie, Musical o Comedia

Quinta Brunson ganó el Globo de Oro por protagonizar la comedia Abbott Elementary.

-Mejor Actor de Serie, Musical o Comedia

Jeremy Allen White se llevó el Globo de Oro por protagonizar la serie The Bear.

-Mejor Actriz de Serie, Musical o Comedia

-Mejor Actriz en una Película, Musical o Comedia

Michelle Yeoh ganó el Globo por protagonizar Everything Everywhere All at Once.

-Mejor Actor en una Película, Musical o Comedia

Colin Farrell resultó ganador de esta categoría por su actuación en The Banshees of Inisherin.

-Mejor Película Animada

“Pinocho” se llevó el primer Globo para México este año

Pinocho, la película de Guillermo del Toro, se llevó su primer Globo de Oro.

-Mejor Actor de Drama

Austin Butler se llevó uno de los galardones principales por protagonizar la película Elvis.

-Mejor Actriz en una Serie Dramática

Zendaya se llevó el Globo por su actuación en Euphoria.

-Mejor Actriz de Reparto en una Serie de TV

Julia Garner ganó el premio en la categoría de Mejor Actriz Secundaria en una Serie por Ozark.

-Mejor Actriz de Película de Drama

Cate Blanchett ganó el galardón por protagonizar Tár.

Cate Blanchett

Mejor Película de Habla no Inglesa

Argentina, 1985 se llevó el Globo de Oro por Mejor Película Extranjera.

La cinta es producida y dirigida por Santiago Mitre, escrita por Mitre y Mariano Llinás, fue hecha en Argentina.

Ricardo Darín y Santiago Mitre

Mejor Guion

Martin McDonagh, escritor de la película The Banshees of Inisherin se llevó el Globo en esta categoría.

Mejor Director

Steven Spielberg ganó el Globo de Oro este año por la película The Fabelmans.

Steven Spielberg ganó el premio al mejor director en los Globos de Oro

-Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada

Jennifer Coolidge ganó en esta categoría por la serie The White Lotus tras ser nominada por segunda ocasión por su mismo papel.

-Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada

Paul Walter Hauser se llevó el premio por su actuación en Black Bird.