Globos de Oro 2023: Ricardo Darín y Peter Lanzani, de “Argentina, 1985″, pasaron por la red carpet

“Argentina, 1985″ es la esperanza en los Globos de Oro no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, que espera que esta película de Santiago Mitre obtenga sus primeros laureles internacionales esta noche.

Pasadas las 20.30 (hora argentina), Ricardo Darín y Peter Lanzani llegaron a la alfombra roja del Beverly Hilton de California, donde fueron fotografiados por la prensa internacional.

Sin embargo, además del elenco, sorprendió en las fotos la presencia de alguien impensado: el mismo Luis Moreno Ocampo, que es interpretado por Lanzani en la película, estuvo presente, como testimonio vivo de lo que narra la historia.

Momento MI PAIS MI PAIS. Peter Lanzani y Ricardo Darín, protagonistas de #Argentina1985, en la alfombra roja de los #GoldenGlobes. pic.twitter.com/87kjvzn7qS — AP (@altapeli) January 10, 2023

¿Dónde se pueden ver los Golden Globes 2023?

La transmisión en Estados Unidos será a través de la NBC y se podrá ver por su canal de televisión, así como por la plataforma de streaming Peacock. Además, serán transmitidos para Latinoamérica a través del canal TNT. El horario de inicio de la entrega de premios es a las 10:00 p.m. (hora Argentina).

Peter Lanzani, Ricardo Darín y Luis Moreno Ocampo. #Argentina1985 presente en la alfombra roja de los #GoldenGlobes. MI PAIS MI PAIS. pic.twitter.com/wAidWMeCna — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) January 11, 2023

¿De qué trata “Argentina, 1985″?

La película es una ficcionalización que parte de un hecho histórico real y de personajes reales: el Juicio a las Juntas Militares ocurrido en el año que señala el título. En el mismo, un grupo de fiscales encabezados por Julio César Strassera logró lo que parecía imposible, al condenar a la alta cúpula de represores, marcando con esta sentencia un hecho inédito en nuestra historia no solo argentina, sino latinoamericana.

Las palabras “Nunca más” en la voz de Darín, el primer actor argentino, emocionaron a los espectadores, que superaron el millón en los cines de nuestro país.

¿Dónde se puede ver “Argentina, 1985″?

Estrenó en Amazon Prime Video el pasado 21 de octubre, después de un brillante paso por las salas argentinas. El gigante del streaming, que ofició como productor, se garantizó con ese breve paso por la pantalla grande, la posibilidad de competir en la temporada de premios de este 2023.

¿Con qué películas compitió en los Golden Globes 2023?

En el rubro de Mejor Película de Habla Extranjera, el filme de Santiago Mitre compartió la nominación junto a “RRR” (India), “All Quiet on the Western Front” (Germany), “Close” (Belgium) y “Decision to Leave” (South Korea).