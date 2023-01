Globos de Oro 2023: “Argentina, 1985″ ganó como mejor película internacional y es una favorita para los Oscar

“Argentina, 1985″ acaba de posicionarse como la película en habla no inglesa favorita para alzar el Oscar en la próxima edición, al ganar como Mejor Película en Habla Extranjera en los Globos de Oro 2023.

Así, la película protagonizada por Ricardo Darín, que versa sobre el histórico Juicio a las Juntas Militares, arranca la temporada de premios consagrándose como la favorita de la prensa de Hollywood. Compitió frente a “RRR” (India), “All Quiet on the Western Front” (Germany), “Close” (Belgium) y “Decision to Leave” (South Korea).

Minutos antes, Peter Lanzani y Ricardo Darín posaron en la alfombra roja, en donde se los vio junto a Luis Moreno Ocampo, el fiscal que acompañó a Strassera en el Juicio a las Juntas.

Peter Lanzani, Ricardo Darín y Luis Moreno Ocampo. #Argentina1985 presente en la alfombra roja de los #GoldenGlobes. MI PAIS MI PAIS. pic.twitter.com/wAidWMeCna — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) January 11, 2023

¿Qué premios tiene “Argentina, 1985″?

La buena racha de la película empezó antes de su estreno en las salas. Ya en septiembre, en el Festival de Venecia, tuvo el Premio FIPRESCI (que otorga la prensa especializada) y una mención especial SIGNIS, además de contar con una nominación al León de Oro. Poco después, en el Festival de San Sebastián (España) obtuvo nada menos que el premio que otorga el público.

También obtuvo galardones en el National Board of Review, los Premios Forqué, el Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, los Premios Días de Cine, y una nominación en el Festival de Cine de Londres.

¿Cuándo sabremos si queda en los Oscar?

Sin embargo, el período fuerte comenzó hoy con los Golden Globes. La máxima aspiración está en los Oscar del próximo 12 de marzo, para la que fue hasta el momento preseleccionada en la categoría de Mejor Película en Habla no Inglesa, junto a otros 14 títulos. Recién el 24 de enero nos enteraremos si quedará en la lista final de nominados.

Mientras, tiene pendientes las nominaciones en los Premios Goya (11 de febrero, como Mejor Película Iberoamericana), Satellite Awards (11 de febrero, como Mejor Película Internacional) y Hollywood Critics Association Awards (24 de febrero de 2023, como Mejor Película Internacional).