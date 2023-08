Georgina Barbarossa se puso un chip íntimo y causó revuelo al confesar qué sintió con el paso de las horas

Georgina Barbarossa nuevamente se volvió viral, ya que durante el programa que conduce, A la Barbarossa, reveló que se colocó un chip íntimo con el objetivo de obtener múltiples beneficios. Con esto, la conductora se unió a la tendencia de otras celebridades argentinas.

Durante la emisión del programa emitido en Telefe, Barbarrosa habló a corazón abierto y contó que tomó la decisión de implantarse un chip especial con fines positivos. Esto, dejó sorprendidos y sin palabras a los presentes en la mesa.

“Me puse el chip. No los puedo besar porque me les abalanzo. Es una cosa que no puedo... Me lo puse ayer y no saben la cantidad de gente que me he bajado”, comenzó su explicación a modo de broma la reconocida actriz de televisión.

Luego, prosiguió a explicar los beneficios de utilizarlo: “Es para rejuvenecer, para revitalizar y no es solamente para el deseo sexual. Es una revitalización biológica. Me dolieron más las inyecciones que el chip. Hoy no se nota, pero es para el cerebro, para la piel y para todo”.

Ante este sorpresivo anuncio, su compañera y panelista, Analía Franchín, también confesó habérselo colocado hace ya un tiempo. lo que generó asombro en la comediante. De esta forma, Giorgina aprovechó para reafirmar que este producto funciona y que tiene la “piel divina”.

Georgina Barbarossa habló del chip íntimo. (Instagram Georgina Barbarossa)

Georgina Barbarossa hizo callar a Pía Shaw en pleno vivo

Georgina Barbarossa siempre se ha caracterizado por ser una persona tranquila y muy sincera con los demás. Aunque, no todo es de color de rosa puertas adentro. Durante un móvil con una jubilada que sufrió un ataque brutal en Villa Luzuriaga, la periodista María Pía Shaw intentó hacerle una preguntar a la víctima, pero la conductora la calló para que la dejara hablar a la mujer.

Ante esta situación, Pía no pudo disimular su malestar ante el pedido de la conductora de que haga silencio para que la persona pudiera expresarse. De esta forma, quedó expuesta y la incomodidad se hizo presente entre sus compañeros de piso. Pese a esto, ambas protagonistas continúan siendo parte del proyecto que llevó al elenco a ganarse un Martín Fierro.

