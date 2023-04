Game of Thrones: una precuela contará la historia del rey Aegon

Una nueva precuela de “Juego de Tronos” sobre la conquista de Aegon podría llegar a la pantalla de HBO, informó el sitio especializado Variety.Hasta ahora se trata de un proyecto que se encuentra en un primer desarrollo y todavía no tiene asignado un escritor.

La información agrega que HBO y Warner Bros. analizan producir también un largometraje que conduzca a una posible serie. El programa contaría la historia de cómo Aegon y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, usaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos con la excepción de Dorne.

Aegon se convertiría en el primer rey de Westeros, siendo el primero en sentarse en el “Trono de Hierro”, fundando a la vez la dinastía de los Targaryen.

'Juego de Tronos' es una de las series más descargadas por Internet.

La serie original, contó con 8 temporadas que comenzaron en 2011. Está inspirada en las novelas Canción de hielo y fuego, escrita por el estadounidense George R. R. Martin, que relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

“Cuando en verdad empiezo a escribir, me meto en el mundo. Eso sucedió recientemente con Fire and Blood: iba a dormir pensando en Aegon y Jaehaerys y me despertaba pensando en ellos, no podía esperar para tener conmigo la máquina de escribir”, aseguró su creador George R. R. Martin en 2018.

El escritor George R. R. Martin, junto al actor de la serie 'Juego de tronos', Peter Dinklage.

Entre sus capítulos más reconocidos por la crítica y aclamados por los fanáticos se destacan “La boda roja” y “La batalla de los bastardos”, lo que le valió un empujón hacia nuevos horizontes y amplia aceptación del público.