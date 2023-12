Así luce hoy Natalie Dormer, actriz que encarnó a Margaery Tyrell en Game of Thrones

“Game Of Thrones” es considerada por muchos críticos y por el público en general como una de las mejores producciones de todos los tiempos. La serie de HBO contó con el protagonismo de Kit Harington y lanzó al estrellato a Emilia Clark, Sophie Turner y Natalie Dormer, entre otros tantos rostros.

Dormer interpretó a la reina Margaery Tyrell en GOT. Este fue un personaje que tuvo un final muy drástico y repentino en la serie. A lo largo de los 4 años (2012/2016) en los que formó parte de Game Of Thrones llegó a ser la esposa de Renly, Joeffrey y de Tommen Baratheon.

Así luce Natalie Dormier, actriz que dio vida a Margaery Tyrell.

Luego de finalizar su paso por GOT, Natalie Dormer también logró aparecer en otras exitosas obras como “Captain America: The First Avenger”, donde interpretó a una joven que coqueteaba con el mismísimo Steve Rogers (Capitán América) que fue interpretado por Chris Evans.

Otras de las producciones en las que se vio a la nacida en el Reino Unido son “Los juegos del hambre”, “En la oscuridad”, la película “Rush: pasión y gloria” junto a Chris Hemsworth, “El bosque siniestro” y “El misterio de Hanging Rock”, entre muchas otras.

Así es la vida de Natalie Dormer en el plano personal

En la vida privada, Natalie Dormer no tiene redes sociales oficiales, pero muchos de sus fanáticos han creado diversas Fan Page para demostrarle su cariño y admiración. Además, dejan a los fans de la serie o cualquier otra producción que la haya tenido en su elenco, ver lo guapa que luce a los 41 años.

Natalie Dormer casó con el actor David Oaker, quien saltó a la fama por su papel de Earl Godwin de la serie “Vikingos: Valhalla”. La pareja, que son padres de una niña de dos años, de la que sólo se supo cuando nació, se conoció en 2019, mientras ambos trabajaban en la obra West End Venus en Londres.

