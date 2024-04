Furia ya salió de la casa de Gran Hermano y confirman que quedó internada

Tal como lo advirtió Santiago del Moro y la propia protagonista, Furia salió de la casa este miércoles por la mañana para ir a hacerse unos estudios médicos, ya que análisis anteriores que le realizaron durante su estadía en la casa no salieron bien. La salud de la jugadora preocupó a todos en la casa y a sus fans, a quienes ella les llevó tranquilidad.

Tras manifestar incomodidad por una infección urinaria, Juliana fue atendida por profesionales de la salud y los valores que dieron en los análisis que le realizaron no dieron bien, por lo que tomaron la decisión de llevarla a un centro médico para poder brindarle la atención necesaria.

En la edición central del programa del martes, Del Moro dejó que sea Juliana quien cuente lo que ella creía pertinente sobre su salud y allí ella expresó que la preocupación venía por “un tema de la sangre” y que en caso de que esto sea algo complicado, ella aseguró que hará el tratamiento en la casa porque no quiere abandonar el juego.

“Me parece que hubo algo que salió mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser algo muy tranquilo o no. La médica me dijo que no me asuste, que todo tiene solución pero bueno, me preocupa porque es un tema de la sangre y yo tengo un currículum familiar”, contó en vivo desde el confesionario.

“Mis papás fallecieron y demás. Entonces, por ese lado me preocupo. Veo dos médicos y me asusto pero creo que no tengo que asustarme”, dijo la jugadora. Cabe destacar que previo a ingresar al juego, el 11 de diciembre, sus análisis dieron bien por lo que esto se habría desatado durante su estadía en la casa.

Furia está internada en un importante sanatorio de Buenos Aires

En la transmisión en vivo de la casa no mostraron cómo fue la salida de Furia, por lo que se espera que muestren e informen cómo fue el protocolo en la gala de nominación de este miércoles.

En tanto que en redes fue Pochi de Gossipeame, la cuenta que comparte información y noticias de la farándula, quien contó que Furia fue ingresada al Sanatorio Los Arcos, ya que allí funciona la prepaga que atiende a los participantes del reality de esta edición.