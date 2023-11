Fueron furor en el cine y ahora son las películas más vistas de HBO en Argentina

¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Hoy queremos hablarles sobre una tendencia que está arrasando en el mundo del entretenimiento: el streaming. Y es que, en estos tiempos, no hay nada mejor que disfrutar de los mejores contenidos desde la comodidad de nuestro hogar. ¿No les parece?



Si sos de los que invierten su tiempo de ocio en ver las mejores películas y series, entonces tenés que conocer HBO. Esta plataforma de streaming se ha convertido en la favorita de muchos espectadores y no es para menos. Con su amplio catálogo de películas y series de alta calidad, HBO nos brinda horas y horas de diversión asegurada.



Y para que no te pierdas ni un solo estreno o éxito del momento, te invitamos a que mires el ranking de lo más visto de películas en HBO este día en Argentina. ¡Te aseguramos que te sorprenderás con las opciones que encontrarás! Desde los últimos estrenos de Hollywood hasta clásicos del cine, hay algo para todos los gustos.



Así que ya sabés, si querés disfrutar de los mejores contenidos en streaming, no dudes en visitar HBO y descubrir qué películas están arrasando en Argentina. ¡Prepará las palomitas y a disfrutar del mejor cine desde la comodidad de tu hogar!

Top 10 películas de Argentina

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

2.- Breaking

Un veterano de guerra de la Marina enfrenta desafíos mentales y emocionales cuando intenta reintegrarse a la vida civil.

3.- El peor vecino del mundo

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la horma de su zapato en la espabilada y muy embarazada, Marisol, lo que conlleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba. Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015.

4.- Elvis

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

5.- Matilda

Matilda Wormwood es una jovencita extremadamente curiosa e inteligente, todo lo contrario que sus chabacanos padres, que a menudo la ignoran. A medida que crece va descubriendo que posee poderes telequinéticos, hasta que un día un profesor le enseña que puede usar esos poderes para ayudar a sus amigos. Además las personas que hasta ese momento le han hecho la vida imposible sufrirán las consecuencias.

6.- Godzilla: Rey de los Monstruos

Los criptozoólogos de la agencia Monarch se enfrentan a un grupo de enormes monstruos: Godzilla, Mothra, Rodan y el enemigo de la humanidad, King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el planeta.

7.- V de Vendetta

En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña es un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano (John Hurt). Una tarde, tras el toque de queda nocturno, la joven Evey (Natalie Portman) es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es V (Hugo Weaving). El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para combatir la falta de libertad. A partir de ese momento, las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista.

8.- ¡Canta!

Buster es un koala que posee y dirige un gran teatro que está pasando por un momento muy delicado. Para arreglar la situación y recuperar la gloria perdida, organizará el concurso de canto más grande del mundo, que atrae a multitud de animales que buscan convertirse en estrellas. Entre ellos encontramos a un bromista y arrogante ratón, una elefanta adolescente que tiene pánico escénico, una cerda que padece estrés debido a su camada de 25 lechones, un joven gorila proveniente de una familia de gánsteres y una puercoespín que tiene su propia banda de rock alternativo.

9.- El exorcista del papa

Película sobre Gabriele Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de cien mil exorcismos a lo largo de su vida. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás.

10.- Emily the Criminal

Emily, que tiene una deuda estudiantil y está excluida del mercado laboral debido a antecedentes penales menores, se ve involucrada en una estafa con tarjeta de crédito que la lleva al inframundo criminal de Los Ángeles, lo que finalmente la lleva a consecuencias mortales.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, ha producido algunas de las series más famosas y aclamadas, como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld". Estas producciones han logrado captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Las producciones de HBO se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Sus series suelen tener tramas complejas y personajes bien desarrollados, lo que las convierte en verdaderas joyas del entretenimiento. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temas controversiales y actuales, lo que le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los invitan a reflexionar sobre diversos temas. Sus series suelen abordar problemáticas sociales y políticas, lo que las convierte en una fuente de debate y análisis. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas más importantes del mundo del entretenimiento, gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para cautivar al público