Florencia Salort, la ginecólga estrella en Instagram, llega con su unipersonal a Mendoza: dónde y cuándo verla

Florencia Salort, más conocida como Flor de Gineco por su cuenta de Instagram, lleva más de 25 años en la medicina, pero sabe que más allá del consultorio y el trabajo de campo, la comunicación es la vía fundamental para que la salud llegue a todos.

Después de editar dos libros, compartir a diario contenidos en las redes, y tener su propia columna de radio, el teatro era una tarea pendiente. Fue así que después de practicar la disciplina de manera amateur, llegó el momento de combinar la medicina con el teatro, y así nació “El placer de las Diosas”.

La reconocida ginecóloga y sexóloga estrenó su unipersonal el año pasado, y comienza su gira nacional con una única función en Mendoza, el próximo viernes 9 de junio, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com y boletería del teatro.

La médica llega con su unipersonal "El Placer de las Diosas".

Un unipersonal para informarse, reír y descubrirse

Con una fórmula original que mezcla historia, actualidad, educación sexual, humor y neurociencias, este espectáculo despeja, de forma exquisita y empática, los mitos y estereotipos de la sexualidad. “El placer de las Diosas” es una obra dirigida por Fabián Vena, que en escena, con un clima intimista y divertido nos interpela y llama a conocer y profundizar en nuestro placer, tanto individual como en relación con los demás.

“Es una manera de comunicación que me apasiona. Porque tenés a la gente ahí, ves la reacción, es un ida y vuelta auténtico. Y podés transmitir muchas emociones y cuando uno aprende emocionándose capta mucho más el conocimiento, ya sea con la risa, con la emoción, con la incertidumbre. Y por otro lado creo que la comunicación médica tiene que bajarse de los estándares de las grandes tarimas, uno tiene que estar más al lado de la gente y desde la comunicación tanto en los medios, las redes o el arte, es mucho más placentera y directa. Y la medicina necesita estar en la calle”, comenta Florencia Salort sobre la decisión de hacer teatro y llevar la medicina a las tablas.

La doctora presenta su unipersonal en Mendoza.

Y aunque la especialista se mueve como pez en el agua tanto en las redes sociales, como en los medios de comunicación, actuar era algo pendiente y decidió hacerlo después de varias propuestas. Con un guion propio, pero con la mirada profesional de Vena, Salort le dio forma a la idea y se animó a despuntar su lado más creativo.

“Varios productores me ofrecieron hacer teatro y les dije que no, porque me parecía que no era el momento de hacerlo, tenía mucho miedo; un poco por esto de que ser una médica con una trayectoria de 25 años que se sube a las tablas no es algo común. Y quería hacer un producto respetuoso, serio y amoroso. Cuando me propusieron los productores trabajar con Fabián Vena, al principio dudé porque era un hombre, pero lo conocí y me pareció maravilloso. Él le aporta mucho al espectáculo y hacemos teatro. Es un espectáculo con todo, música, humor, con pantallas y un texto”.

-Desde la experiencia, ¿cuál es la devolución del público con la obra?

-Lo primero es que aprenden y se ríen muchísimo, es una comedia con mucho de realidad. Porque con mucha sutileza respeto el humor y doy mucha información, la obra está cargada de información. Trato de dar una educación sexual real, contar qué nos pasa en la cama, hago un monólogo de telo, que es divertido e informa. La obra habla de dónde venimos en la sexualidad, qué nos dijeron, sobre todo a las mujeres, y qué dijeron esos filósofos, los mandatos y por qué estamos como estamos, y hacia dónde vamos. Y el humor es un gran compañero para la información. El show es para las parejas y los hombres se van contentos de todo lo que se habla. Son esas obras de teatro que cuando salís compartís en un diálogo, para poder replantearse la sexualidad individual y en pareja.

La doctora habla de los mitos y tabúes en la sexualidad en su unipersonal.

Los tabúes, mitos y miedos en la sexualidad

-¿Cuál es el principal tabú en la sexualidad, tanto de hombres y mujeres?

-Creo que en la expresión del deseo. Tanto en la expresión propia, en lo que refiere a la autosatisfacción y los gustos y también la expresión hacia la otra persona. De tener miedo a decir lo que les gusta, miedo o culpa al placer. Les cuesta guiar a la pareja hacia los lados eróticos, proponer cosas nuevas, o tienen miedo a que el otro se enoje. Creo en la expresión y la comunicación, tanto en uno como en la otra persona. Y ahí tenes todo, desde la masturbación, el placer, la fantasía de salir de lo hegemónico, o que no me debería gustar algo y en realidad es un mito. Todos los mitos sexuales que nos acompañan en las convenciones sociales se hacen una cadena de tabúes que no dejan avanzar en la sexualidad propia.

-En contracara a los tabúes, ¿hoy hay más apertura al hablar de la sexualidad?

-Ahora estamos hablando un poco más y aplaudimos la individualidad, pero cuesta. Y el respeto por el cuerpo nuestro y el del otro. El tema del consentimiento, lo que significa “quiero ahora” y “no quiero en diez minutos”, el derecho a decir que sí o que no. Y el decir que sí es un derecho, porque sabemos muy poco qué nos gusta y qué le gusta a nuestra pareja. Parejas de veinte o treinta años que no saben qué le gusta al otro.

¿Dónde y cuándo ver “El placer de las Diosas”?

El unipersonal de Florencia Salort tendrá una única función el viernes 9 de junio, a las 22 horas, en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com y boletería del teatro, de lunes a sábados de 9 a 18 horas.