Fetiches: Estos son los objetos y partes del cuerpo que producen deseo sexual y que no conocías

Si bien para los cánones de la salud mental el fetichismo se considera una desviación -teniendo en cuenta que se refiere a los casos graves- existe una delgada línea entre la fantasía y la excitación con determinados objetos o partes del cuerpo. En el glosario de la página psiquiatría.com, se define el fetichismo como “una de las parafilias o perversiones más frecuentes” a la vez que describe “Los sujetos fetichistas para conseguir la excitación sexual necesitan algún objeto, el fetiche. Este puede ser una ropa interior femenina, un zapato, una media, un rizo de pelo”. En este sentido, la página amplia algunos conceptos que tienen que ver con un temor masculino resguardado en el inconsciente y que, por lo mismo, asegura que el fetichismo no existe en las mujeres.

Pero para no adentrarnos en los temas médicos, vamos a explorar algunos fetiches frecuentes, que no distinguen géneros y que muchas veces están clasificados como “gustos” para la persona que los tiene, ya que no se consideran una desviación o una perversión.

Para empezar, vamos a puntualizar qué cosas pueden ser fetiches, ya que involucran una amplia gama de posibilidades que van desde una ropa interior de determinado color o textura hasta tipos de tela, situaciones o lugares determinados.

Dientes

Los dientes perfectos, alineados y blancos, son usualmente un plus en la imagen que se proyecta. Sin embargo, a nivel sexual, a muchas personas les atraen los hombres y mujeres con los dientes imperfectos, ya sean montados o que sufran diastema (dientes separados). No se trata de dientes cariados, sucios o ausentes, sino de ligeros detalles que los dejan fuera de la perfección. Según Lee Phillipps, terapeuta sexual neoyorkina, se llama odontofilia.

Limpieza

Está entre los fetiches más llamativos y consiste en la excitación producida por el orden o la limpieza extrema. Su nombre es basetofilia.

Olor

Los olores son uno de los sistemas evocativos más potentes que tiene el ser humano. Por eso, podría entenderse este fetiche como una conducta atávica que ha evolucionado con las sociedades. El olor a hombre, a mujer, a limpio, a naturaleza, a crema después de la ducha, y una larga lista, pueden enumerarse como un tipo de fetiche “inocente” que tiene su origen en perpetuación de la especie. No hay que olvidar que el sudor del hombre es excitante para las mujeres por la actuación de las feromonas. Este tipo de fetiche se llama Olactofilia.

Piercings y tatuajes

La moda de los dibujos con tinta en la piel, y los diversos lugares en donde muchas personas se colocan piercings, pone de relieve este tipo de excitación, llamada estigmatofilia. Se trata de uno de los fetiches sexuales más comunes y es frecuente verlos en zonas del cuerpo como los labios, la lengua, el ombligo, los pezones y la zona genital. Según la revista Mejor con Salud, el doctor Mark D. Griffiths, en diferentes investigaciones, expone que es uno de los comportamientos sexuales menos investigados. Aun así, es de los más frecuentes. Las personas atraídas por estos elementos pueden sentirse excitadas con tan solo verlos en la otra persona. A veces, las sensaciones se experimentan al tener contacto con la piel.

Zapatos y pies

Ya sean los pies desnundos o los zapatos (en general de taco alto) suelen ser un fetiche común en gran parte de la población. Los tacos y las botas altas tienen gran aceptación entre las personas que se sienten atraídas por mujeres porque estilizan las piernas desde la punta de los pies hasta la cintura. En general, ya sea calzado o desnudo, este fetiche se llama podofilia y se trata de la excitación sexual al ver, oler, acariciar, besar o lamer los pies de la pareja. También abarca el estímulo sexual que experimentan algunas personas al ver vídeos de pies, tomar fotos de los pies de la pareja o estimular los genitales con los pies.

Pelo y peinados

El pelo es todo un tema, tanto en hombres como en mujeres y no discrimina longitudes. Hace tiempo, un joven conductor de streaming contó en su programa -en el que estaban hablando de qué cosas los excitaban- que “le encantaba” cuando la chica con la que iba a tener relaciones se ataba el pelo, en referencia a que se preparaba para hacerle sexo oral.

Del mismo modo, los hombres con pelo largo despiertan un sinfín de fantasías en mujeres, ya que una vez más, remite a la una muestra de virilidad para nuestros antepasados. Aunque, en este sentido, también hay muchas mujeres que se sienten mayormente atraídas por hombres con poco o nada de pelo ya que, biológicamente, indica una fuerte presencia de testosterona lo que denotaría una gran potencia sexual.

En el caso de los hombres, muchas veces se sienten atraídos por el pelo muy largo y bien cuidado, ya que para ellos también tiene una fuerte connotación sexual. El fetiche con el pelo tiene el nombre de tricofilia.

Narices grandes

Es un fetiche muy común entre mujeres heterosexuales, y en algunos casos de hombres gays, porque denotan personalidad, fuerza y poder. Suelen encontrarse en caras especialmente masculinas, con mandíbulas marcadas y ojos profundos. Es un pack completo que enloquece a más de una.

Juegos de impacto

Aunque es una versión más suavizada, este fetiche sexual tiene relación con las prácticas de bondage y sadomasoquismo. Involucra a una pareja, que es la persona que recibe el impacto. Consiste en dar azotes, “chirlos” con la mano abierta o un elemento particular (látigos, cinturones, etcétera) o cualquier movimiento sexual realizado en forma ruda.

Ropa de trabajo

Desde un un buen traje con corbata (o sin) que destila poder, seguridad y elegancia estilo James Bond, hasta uniformes de fuerza de seguridad, bombero, chaquetas de médico o atuendos de hombres de campo, resultan muy atractivos para mujeres heterosexuales, a un nivel que va más allá de lo consciente: les gusta “porque sí”. También es muy popular entre los hombres gays.

Lo mismo ocurre con los hombres hetero que se sienten sexualmente atraídos por mujeres que denotan poder en su vestimenta (traje o ropa muy formal) como también por aquellas que deben usar cierto tipo de uniformes como guardapolvos, delantales o atuendos que denotan pertenencia a determinadas empresas.

Por último, mencionamos otro tipo de fetiches como la sitofilia, mezcla erotismo y comida; cartonfilia, atracción por el cartón u objetos hechos de cartón; macrofilia, excitación sexual por gigantes; trullafilia, excitación sexual por las palas de cavar y otros instrumentos de jardinería, y patinfilia, atracción por personas usando patines.