Fernando Barrientos en presente perfecto: Dos discos en diez meses y 20 años con Orozco

El cantante, guitarrista y compositor Fernando Barrientos viene con un año súper productivo luego de lanzar “Bermejo From Hell”, con disco que contó con la producción de Lisandro Aristimuño, a finales del 2022, y recientemente, en octubre, “Caseros” el disco completo de Tanguito, que por primera vez vio la luz con arreglos y trabajo de producción luego de permanecer casi olvidado durante cinco décadas. Como si eso fuera poco, el músico también está celebrando junto a su par, Tilin Orozco, 20 años de fructífera convivencia musical, lo que llevó al dúo a hacer presentaciones en el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro Independencia y varios escenarios tanto de Buenos Aires como del interior.

Aunque su tonada mendocina y su identidad personal lo ubican entre los personajes locales más reconocidos del quehacer cultural, Fernando Barrientos nació en Guayaquil, de padres chilenos, que tras una estadía en Buenos Aires decidieron radicarse en el Bermejo al que le dedicó su penúltimo disco. Aquí floreció su talento, cuya raigambre musical heredada de sus padres le allanó el camino que terminó de ubicarlo, junto a Daniel Martín, en Caín Caín, dúo que alcanzó la jerarquía de mítica junto a la película Tango Feroz y el consagradísimo tema “El amor es más fuerte”.

Sin dudas la figura de Tanguito acrecentó la proyección musical de los talentos locales que, de otro modo, hubieran requerido mucho tiempo y esfuerzo en alcanzar los escenarios capitalinos.

Tango Feroz y la figura de Tanguito.

La película Tango Feroz, estrenada en 1993 y que lanzó las figuras de los jovencísimos Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Ernesto Aterio y Leonardo Sbaraglia, contó también con los la maestría actoral de Imanol Arias y Héctor Alterio, posicionándola entre una de las películas argentinas de culto de todos los tiempos. Para este film, Caín Caín compuso el tema que luego fue el sonido principal con que se identificó la película. Como en la historia del rockero los temas “Tango Feroz” y “El amor es más fuerte” se le adjudican a Tanguito, hasta la actualidad hay personas que creen que le pertenecieron al mítico músico porteño que murió a la edad de 26 años arrollado por el tren que debía llevarlo a su casa.

El 13 de octubre pasado salió el nuevo disco “Caseros” cuyo subtítulo aclara “Tanguito x Barrientos”, un recorrido por siete temas que el mítico José Alberto Iglesias creó en solitario y que el mendocino compartió con otros talentos de la orbe sonora en memoria a los 50 años de su muerte. El octavo tema, de Barrientos, es un homenaje dentro del homenaje.

“Natural” (con Florencia Ruiz), “Despertar de un refugio”, “Diamantes de espuma” (con Lucy Patané), “Amor de primavera” (con Isabel de Sebastián y Noelia Sinkunas), “Jinete”, “Balada de Ramsés VII” (con Lula Bertoldi) y “La Balsa” (con Julieta Laso y Dani Ferretti), son el núcleo de un material que se completa con “Todo el día me pregunto” (de Manal) y con “Cerraron sus ojos al cielo” (del propio Barrientos).

El disco surgió de la iniciativa de Claudio Pustelnik, el mismo que financió en los años 90 la realización de la película, a partir de la idea de reeditar una recopilación de los caóticos registros que Tanguito dejó grabados en la década del 70 cuando el exceso de anfetaminas ya había hecho su trabajo en la lucidez de su mente. Luego de su muerte, un productor intentó organizar ese material en un disco al que llamó “Tango” y que era el único registro del talento del malogrado rockstar, hasta ahora.

Bermejo infernal

Por otra parte, el disco “Bermejo From Hell” reúne canciones inéditas de todos sus años como compositor, algunas se remontan a la época de Caín Caín. Este trabajo durmió durante casi tres años en un cajón porque la pandemia le impidió publicarlo. El disco, producido por Lisandro Aristimuño y que muestra la cara más auténtica del músico mendocino, cuenta con once temas de corte bien distinto, que lo convierten en una perfecta eclosión plurimusical. Lunita de lata, El último tren a casa, Desvanecido, El umbral del alba, From Hell, Luz quemada, Cómo sangra el cielo, Todo pasa otra vez, Al vacío, Vuelve y Vino viejo completan la grilla de temas de un Fernando Barrientos que volvió al barrio para quedarse y para mostrarle al mundo los colores bermejinos a través de la música.

El disco sacó su nombre de una publicación emblemática de los años 90, la novela gráfica del guionista Alan Moore y el dibujante Eddie Campbell con la que Barrientos se siente identificado a la distancia, mirando los años de su vida en el popular distrito de Guaymallén.

En una charla con Los Andes, el músico habla de su presente en Orozco-Barrientos, de la motivación para retomar a Tanguito, de los recuerdos plasmados en su disco y de los artistas que lo inspiran para editarlos.

-Hablemos de tus dos discos. ¿Salieron cercanos de casualidad o venías trabajando las fechas para que coincidieran en poco tiempo?

En realidad fue por la dinámica que venía trayendo. Además, el primer disco Bermejo From Hell empezó a ser concebido hacía ya bastante tiempo y surgió la idea de Lisandro Aristimuño de producirlo. Como yo tenía una idea bastante clara en términos de la producción, yo me había inspirado mucho en el disco “Nebraska”, de Bruce Springsteen que justamente es un tipo cantando con una guitarra, me propuso hacerlo de esa forma. Esto fue antes de la pandemia: grabamos el disco pero la salida se vio un poco interrumpida por ese hecho y porque también estaba saliendo “Regreso”, que hice con Orozco. Entonces hubo ahí un delay importante y por eso la cercanía con “Caseros”, que también salió gracias a la cercanía con Claudio Pustelnik por los 50 años de la muerte del Tango.: “Si te copas me gustaría que hicieses una versión de un tema”, me dijo. Yo elegí “Natural”, se sumó Pelu Romero que finalmente termina siendo el productor del disco porque nos dimos manija, se entusiasmaron y terminamos haciendo todos los temas.

Mendoza 02 de Marzo de 2016 ESTILO EL DUO FORMADO POR RAUL TILIN OROZCO Y FERNANDO BARRIENTOS, ENSAYAN PARA EL ACTO DE REPETICION DE LA FIESTA NACJONAL DE LA VENDIMIA 2016 FOTO ORLANDO PELICHOTTI

-Son discos muy distintos, hablemos de las singularidades de cada uno

En principio, el concepto de Bermejo From Hell era un homenaje al lugar donde me crié y donde empecé a hacer mis primeras canciones Bermejo y From Hell era también la posibilidad de otro título alternativo que me sugirió Lisandro unirlos, un pequeño homenaje a esa historieta es maravillosa. Entonces juntamos los nombres y el concepto para mí puntual de Bermejo es, lo digo siempre, algo que sucedió durante mi infancia y adolescencia en Bermejo que fue componer las primeras canciones en un momento muy difícil porque nosotros vivíamos en un barrio de policial y la población civil era muy poca ahí. Eran tiempos durísimos porque eran épocas de dictadura y yo extendí el homenaje a ese universo maravilloso que son las canciones porque entiendo que me salvaron la vida. Este básicamente es el concepto que prima en Bermejo.

¿Y con Caseros?

Caseros fue ya una idea mucho más central, mucho más dirigida en términos de producción, porque era hacer versiones de disco legendario de Tanguito. Para mí era un desafío en términos de encontrar una voz propia porque si vos te remitís al disco original, te vas a encontrar con un material con esa libertad creativa y esos momentos que tenía Tango que si bien estaba bastante deteriorado físicamente, pudo producir un disco con una guitarra y su voz.

En nuestro caso ya a partir de Pelu Romero con su impronta sugerencia, se amplifica el sonido se hace, más de banda y con los invitados da un vuelco notable, mientras que Bermejo es disco completamente solista donde me acompaño solamente con la con una guitarra y con un guitarrón, salvo en el tema From Hell donde Lisandro toca la guitarra.

-Respecto al tema “El amor es más fuerte” ¿Sentís que en aquel momento determinó tu carrera?

Sí, por supuesto. Nos permitió establecernos en Buenos Aires que era una jugada que teníamos que hacer y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra carrera, inclusive hasta hoy.

-Muchas personas creen mucha gente que el tema es de Tanguito. ¿Qué te pasa a vos cuando ocurre esto?

Para mí es maravilloso porque en ese sentido nosotros lo cumplimos con nuestro trabajo en términos de que en ese momento Marcelo Piñeyro nos pide puntualmente, nosotros teníamos que hacer dos canciones originales por un problema que había tenido la película con los derechos de “La balsa” y otra canción que tenían que ser los principales. Entonces tuvimos que componer el principio que fue el blues “Tango feroz” con que abre la película y después un hit para la ficción que termina siendo “El amor es más fuerte” y la gente se identificó de tal forma que pensaban que todas las canciones, inclusive en el presente, eran de Tanguito.

-¿Cómo están celebrando los 20 años de Orozco-Barrientos?

Afortunadamente hemos estado tocando bastante todo este año. La semana que viene vamos a estar en Córdoba y la idea sería editar un disco en vivo que es una asignatura pendiente que tenemos.

También vamos a compilar unos ocho o nueve temas de las presentaciones en el CCK, en Buenos Aires, y en el Teatro Independencia acá en Mendoza que para nosotros fueron increíbles y que se dieron en el curso de este año. Ahí desarrollamos muchas canciones y vamos a conectar ambos shows e incluirlos en un disco.

-¿Por qué te volviste a vivir en Mendoza?

Por el tema de la pandemia. Además me había separado y me vine intentando buscar un poco de tranquilidad también la cercanía con Orozco para el trabajo, así que fue ese el motivo. Ahora empiezo en simultáneo a presentar tanto “Caseros” como “Bermejo” en vivo en diciembre seguramente. Además hay posibilidades de ir a tocar a Capital Federal, a La Plata, a Rosario y estamos en conversaciones. Por otro lado sigo con mi idea de hacer una gira en la medida de las posibilidades en enero y febrero, esa época que está un tanto vinculada con los festivales para entrar a ese circuito y mostrar estas canciones.