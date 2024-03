Fernán Miras protagoniza “Art”: “Terminé actuando sin buscarlo mucho”

“Con Mike teníamos pendientes venir a Mendoza con la obra”, afirma al teléfono Fernán Mirás antes de viajar a la provincia, con la gira teatral de “Art”.

Es que la obra escrita por Yasmina Reza, tuvo también como protagonista en la primera temporada al mendocino Mike Amigorena. Pero en estos dos últimos años de la comedia en cartelera, Fernán comparte escenario con Pablo Echarri y Martín Slipak, en la producción dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios.

Para el actor es una de las obras que marcó su carrera y que nunca imaginó poder protagonizar. “”Art” es una obra que vi cuando se estrenó y nunca pensé que la podía hacer, porque me faltaban décadas para que sucediera. Y me sorprende hacerla, es un clásico, que Darín la hizo durante 14 años. Y para mí es la mejor obra del teatro comercial, que combina la comedia con un tema más profundo que es la amistad, pero tocado de una manera divertida. Lo que va pasando, en relación a lo que le van poniendo al cuadro”, detalla Fernán Mirás sobre la obra que se presenta este fin de semana en Mendoza.

Anoche hizo su debut con esta versión, en una sala casi llena, y tiene programada dos funciones más, hoy sábado y el domingo, a las 21 horas, en el teatro Mendoza. Quedan las últimas localidades en Entradaweb.com.ar.

UN ACTOR QUE MARCÓ A LA GENERACIÓN DE LOS ‘90 AL ÉXITO DE “AR”

Aunque su inicio en la actuación no fue buscado, a finales de los ‘80 Fernán Mirás ya hizo su debut en teatro, para luego llegar al cine con el éxito de “Tango Feroz”. Un joven Fernán que interpretó a Tanguito junto a Cecilio Dopazo y Héctor Alterio, dirigida por Marcelo Piñeyro en una película que marcó a una generación de jóvenes, no solo por el personaje real que interpretó, sino porque era un guión osado y polémico para el momento.

Ese quizá fue el punto de inflexión para que el actor luego protagonizara varias tiras destacadas como “La banda del Golden Rocket”, “Chiquititas”, “Verano del ‘98″, “La Mujer del Presidente”, “Vulnerables”, “Tiempos compulsivos”, “Viudas e hijos del rock and roll” y títulos en cine como “Días de Vinilo”, “Re Loca” junto a Natalia Oreiro o “El Potro, lo mejor del amor”, una de las últimas películas que realizó.

Pero desde hace tres temporadas protagoniza “Art”, una de las comedias más exitosas de la cartelera porteña, cuyo proyecto se vio interrumpido en 2021 cuando Mirás sufrió un aneurisma cerebral, por lo que estuvo internado durante 20 días y fue operado con éxito.

Ese episodio en su vida personal marcó un momento de quiebre, pero con la suerte que no tuvo lesiones graves e hizo vida normal en muy corto plazo. Justamente en ese momento estaba protagonizando la comedia, además de escribir el guión de su tercera película como director.

El oficio de actor a lo largo de su vida lo llevó por distintos lenguajes, en los cuales también se animó a escribir y dirigir. Aunque “Art” sostiene que es una obra que le trae mucha satisfacción y lo sorprende en cada función.

“Hay algo en la obra en relación a comprender al otro. En esa dificultad de comprender al otro, porque por un lado hay un chiste al arte moderno, pero la obra pasa por eso bastante rápido y la cuestión pasa a ser la amistad entre ellos”.

Luego de su primera versión, está puesta interpretada por Echarri, Mirás y Slipak no tiene modificaciones del texto original de la dramaturga Yasmina Reza. En escena, la trama transcurre en una reunión de tres amigos de toda la vida, Sergio, Marcos e Iván.

La compra de un cuadro blanco por parte de Sergio, es el disparador para poner sobre la mesa las diferencias que existen entre ellos. ¿Cuánto conocemos, en realidad, a nuestros seres queridos? ¿Qué valores unen realmente a estos amigos? Con el transcurrir de las escenas, la trama plantea con un humor reflexivo, que valores te unen a tus amigos y si las amistades trascienden las diferencias de criterios. En la historia de esta amistad ninguno volverá a ser el de antes, aunque entre amigos.

-El plantear el respeto hacia el otro y esta relación con los amigos, que tienen cierta impunidad para decir algo que el resto no se anima.

-Uno de ellos no puede evitar decirlo en la obra. Y lo que es increíble es que tratan de evitar esa conversación en toda la obra. Y se pone picante el tema porque hay cosas que no se dicen, pero en resumidas que significa la amistad.

-¿Es una presión que Ricardo y Germán los dirijan?

-No, la verdad que se hizo muy cómodo. Lo que ellos tienen es un amor muy grande por la obra y es contagioso eso. Yo creo que es de las mejores obras que me ha tocado hacer y es muy interesante el tránsito. Cuando ya vas tres años haciéndola es como si empezaste ayer, porque es sorprendente como funcionan esos tres personajes y los diálogos. Hice tres obras de Yamila; “Art”, “Un Dios Salvaje”, “Tres versiones de la vida” y para mí es la mejor obra. Los clásicos son clásicos, no porque son un plomo y el tiempo les hace daño, sino que no importan cuando ocurre, sino lo que les pasa a ellos como personas.

Y cuando salis de cada función tenes esa reflexión de lo buena que es, y es algo que Darín y Palacios nos decían que les pasó durante 14 años. Lo más interesante del teatro para un actor es lo formativo. Del teatro te llevas conocimiento a otros ámbitos como la tele o el cine, porque hay noches que descubrís cosas que podés actuar siempre siendo el mismo personaje, pero llegas a otro lugar. Hace tres semanas descubrí en una escena algo que no había hecho nunca, y eso me fascina del teatro.

-Haces cine, teatro, televisión, ¿te pasa la misma pasión en todos los ámbitos?

-Sí, me pasa en otros órdenes. La tele tiene cierta adrenalina porque es como un salto al vacío porque tenés poco tiempo para resolverlo. En el teatro tenés más tiempo de ensayo. Y en la televisión ensayas una escena cinco minutos y se graba, entonces hay algo del accidente y probar algo por la velocidad. Y en el cine me resulta fascinante porque ya dirigí dos películas y ahora voy a dirigir una tercera. Y hay algo que tiene que ver del relato con la imagen. Y en el teatro lo bueno es la convención de que eso que ve el público se imagine que sea verdad, se torna extraordinario.

Para mí es el ámbito donde el público es más activo. Me parece que tiene algo de ritual, con la gente reuniéndose, hablando de las cosas que nos inquietan.

-Has interpretado personajes icónicos como “Tango Feroz” o cuando hiciste Samuel Trauman “Argentina, tierra de amor y venganza”. Te ha tocado ser parte de la vida de una generación, ¿te genera algo?

-Es difícil de imaginar porque uno lo vive en relación a otros actores o músicos que forman parte de nuestras vidas. Uno tiene consciencia y otro no. Me pasó un poco con el oficio, yo empecé en la profesión medio sin querer, estudiaba teatro pero también estudiaba Bellas Artes, iba por otro lado y me recibió de profesor. Y terminé actuando sin buscarlo mucho, pero pensé que era algo como un hobbie. Y todo fue un poco simple para mí. Yo le huyo un poco al pensar esa responsabilidad de subirse al escenario y que te vean tantas personas, me da un poco de vértigo. Y formar parte de la vida de la gente me enorgullece y me emociona, y en parte trato de negarlo. Es parte de mi manera de ser que soy tímido, entonces evito eso de pensar las cosas en grande.

El actor protagoniza la comedia "Art".

ART EN MENDOZA

La comedia dramática “Art” se presenta en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) como parte de su gira nacional. Tendrá dos funciones, hoy y el domingo 31 de marzo, a las 21 horas.

Quedan entradas disponibles en Entradaweb.com.ar.