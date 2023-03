Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 23 de marzo

Una nueva entrega de “John Wick” (ya la cuarta) trae de vuelta al cine a un actor que ya podemos calificar de legendario: Keanu Reeves, quien declara que ésta es “una gran película para la pantalla grande”.

Así sugiere que el filme de acción, dirigido por Chad Stahelski, es ocasión para dejar por unas horas el streaming y animarse a una experiencia cinematográfica.

En esta entrega, el protagonista descubre un camino para derrotar a La Mesa. Pero antes de poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo; y contra las fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos.

En una entrevista con diario Clarín, el actor nacido el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, El Líbano, habló de varias cosas.

-¿Qué podemos esperar de “John Wick 4″?

-Hmm (mira a cámara, mueve los dedos, como si estuviera preparando algo). Tenemos nuevos personajes. Tenemos a Donnie Yen, que interpreta a un amigo de John, pero que también es un asesino. Tenemos a Scott Adkins, que interpreta a un villano (Killa), a Bill Skarsgard, que interpreta al Marqués, que tiene todo el poder de la Alta Mesa. Y hay un nuevo gerente del Continental en Osaka, Hiroyuki Sanada y su hija, Rina Sawayama -sigue enumerando y pasando lista-. Tenemos a Clancy Brown (casi irreconocible), que es Harbinger. Y está Shamier Anderson. Es un rastreador en el mundo de John Wick. Todo es muy... Es una gran película para la pantalla grande.

-¿Y cuál dirías que es la diferencia, o qué destaca a “John Wick 4″ de las películas anteriores de la saga?

-Creo que la invención de la acción. Quiero decir, tenemos la acción de John Wick, que tiene cierto tipo de sentimiento... Y siento que el director, o mejor dicho, sé que el director tiene una visión. Y así, el disfrute de estos diferentes tipos de secuencias de acción son realmente locos, jaja. Y espero que la gente los disfrute. Quiero decir, como en “John Wick 2″, tiene acción, pero también humor. Ya sabés, John Wick está luchando por su vida, así que es dramático. Realmente ponemos todo lo que sabemos en esta película.

Keanu Reeves en "John Wick 4". (Captura)

En el estreno en Los Ángeles de “John Wick 4″, el lunes por la noche, Keanu y el director de las cuatro películas, Stahelski, rindieron homenaje a Lance Reddick, quien interpretó a Charon (el conserje del hotel Continental en Nueva York, que entre otras cosas le ha cuidado el perro a Wick), en los cuatro “John Wick”. Reddick murió repentinamente el viernes. Tenía 60 años.

También se esperaba que Reddick apareciera en el próximo spin-off de “John Wick”, “Ballerina”, protagonizado por Ana de Armas e Ian McShane.

-¿Hacés mucho ejercicio físico para estar listo para las peleas, los combates mano a mano?

-Sí, sí. Quiero decirte, soy un poco mayor ahora, pero, ya sabés, con la edad viene una forma en que aprendés a ser más eficiente. (Ríe) Pero sí, hay más acción en esta película que en cualquiera de las otras películas de “John Wick”. Y fue la película de acción más complicada en la que he estado en mi vida. Han sido alrededor de 12 semanas de entrenamiento. Son nuevos niveles de acción. Nada se puede comparar con el entrenamiento de kung fu de “Matrix”, porque fue tan único y mi primera vez. Pero el jiu-jitsu en John Wick, que se integra con el judo y los tiroteos... Nunca vimos algo así.

John Wick 4 llega a los cines

-¿Y me podés decir en qué se diferencia John de Neo (“Matrix”), por ejemplo, o de otros personajes emblemáticos de tu carrera?

-Sí, seguro. Ya sabés que John Wick es un asesino. Pero creo que tienen muchas cosas en común. Como si pensara en Neo, o en Thomas Anderson (sus personajes, fuera o dentro de la Matrix), o John Constantine (de “Constantine”) y John Wick, creo que todos están luchando de alguna manera por su propia libertad personal, ya sabés, pero lo están haciendo de diferentes maneras. Siento que Thomas Anderson es más ingenuo. John Wick está cansado del mundo, y creo que Constantine está a mitad de camino entre los dos.

-Leí que vos hiciste un viaje en moto por el sur de la Argentina y Chile, hace años. ¿Es así?

-Lo haría. Me encantaría hacer eso. No lo he hecho, pero sí, eso sería algo espectacular. Me encantaría ir a Atacama (al norte de Chile, donde, por ejemplo, Daniel Craig filmó escenas de “Quantum of Solace”, la segunda que hizo como James Bond) para ver las estrellas.

