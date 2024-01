Estrena la comedia juvenil “Un 15 mágico”: dónde y cuándo es la función

Aunque las novedades no abundan en la cartelera mendocina, el teatro independiente no se detiene y apuesta por generar nuevas propuestas en una temporada diferente. Este sábado 27 de enero se estrena la comedia “Un 15 mágico”, una obra juvenil dirigida y escrita por el joven actor Leandro Recabarren. La propuesta debuta en el teatro El Círculo y las entradas anticipadas están disponibles en Andesticket.net.

La comedia juvenil estrena en el teatro El Círculo.

¿DE QUÉ SE TRATA “UN 15 MÁGICO”?

“Un 15 mágico” es una comedia que invita a la reflexión sobre la presión social y cultural que se impone sobre los jóvenes, y que anima a ser auténticos y valientes. En la trama, una joven se despierta en la mañana de su cumpleaños con la sensación de que algo raro está sucediendo. A medida que avanza el día, descubre que su sueño de que alguien guione su cumpleaños de quince años se ha hecho realidad, pero no de la forma que esperaba. La joven se encuentra en una realidad paralela en la que todo lo que la rodea es mágico y surrealista. Desde el comportamiento de sus familiares y amigos hasta la aparición de personajes extraños, todo parece ser parte de un universo completamente diferente al que está acostumbrada.

Con la actuación de Juana Rivadineira, Paloma Difonso, Chiara Sassaroli, Natalia Pintos, Carolina Chisari y Ignacio Di Cesare, el elenco propone una comedia orientada al público juvenil, que marca el debut en la dramaturgia y dirección de Leandro Recabarren. Y la dirección de actores es de Antón Deputat.

La propuesta artística toma el estilo y estética de las series de Disney Channel, que son muy queridas por gran parte de la audiencia juvenil, creando una semejanza entre el “maravilloso mundo de vida mágica” que se muestra en estas series y la fantasía de celebración que representan los 15 años. Para lograr esto, se utilizarán recursos propios de estas producciones, como el vestuario ambientado en el año 2010 (año clave de series icónicas) y efectos de sonido característicos.

La comedia juvenil estrena este fin de semana.

“El texto nace a fines del 2020, cuando me surge la idea disparadora de hacer una obra con la trama típica de aprendiz de brujería. Luego la idea muto a conectar con la fiesta de 15 años. Como varón me tocó acompañar varios procesos de amigas que realizaban su fiesta, y también la decisión que debían tomar previa a esa edad. Siempre escuchaba de los adultos la mismas frases: ‘es una edad mágica’, ‘todo pasa volando después de eso’, ‘es una noche ideal’, ‘te vas a hacer mujer’... Al conocer el trasfondo de esas decisiones que debían tomar mis amigas a una edad tan corta y a veces descontentas o con inseguridades, me lleva a introducir y hacer este paralelismo con las mágicas tramas y ficciones con soluciones ideales de Disney como consumo masivo de nuestra niñez, con la mágica noche que promete cumplir y celebrar los 15 años, que en su mayoría son impuestas, al igual que un guion de una película o una serie”, comenta Leandro Recabarren, el joven actor quien debuta como director.

La obra tiene una puesta realista, que se va uniendo al grotesco de los personajes, que transitan en ese mundo paralelo de ilusión. Luego de casi un año de trabajo y ensayo, la comedia se estrena en el teatro El Círculo.

UN NUEVO ELENCO CON UNA FRESCA PROPUESTA

El elenco nació en 2020 como parte del proceso de generar proyectos propios, y la puesta cuenta con la escenografía de Emir Vanella y Alejo Lepe, junto con el diseño lumínico de Ludmila Espinosa, quienes conforman el elenco.

“La dramaturgia se enfocó en recrear este paralelismo entre la fantasía yankee, con la fantasía latinoamericana que conlleva la fiesta de 15 años. Hemos jugado con elementos como la magia, sucesos inexplicables y personajes que son clichés en las series producidas por Disney. Busca que el espectador identifique rápidamente estos personajes, como también es clave la construcción lumínica y sonora de la puesta”, apunta el director sobre esta nueva propuesta teatral para el público juvenil.

El joven actor Leandro Recabarren toma el desafío de escribir y montar su propio texto, como parte del proceso creativo y búsqueda personal dentro del teatro independiente. Y conformando una nueva generación de hacedores teatrales.

“Me gusta hacer teatro y tuve como escuela la guía de Federico Ortega, y él siempre nos impulsó a hacer teatro. Por eso busqué comenzar con una dramaturgia propia, para que sea más sencilla la dirección. En general me gusta el rol en la dirección, pero no necesariamente siempre será con mis propios textos. Me gusta diagramar, pensar en lo que funciona en escena”, detalla el director sobre su debut en el doble rol.

PARA AGENDAR: ESTRENA “UN 15 MÁGICO”

La comedia “Un 15 Mágico” estrena el sábado 27 de enero, a las 21.30 horas, en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, Ciudad). Tendrá una segunda función el sábado 3 de febrero, en la misma sala. Las entradas anticipadas están disponibles en Andesticket.net