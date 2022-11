Estimuladores masculinos: Estos son los últimos modelos con diseños discretos y realistas

Los productos de autoestimulación sexual son cada vez más sofisticados. Si en principio, el “percuteur” diseñado y fabricado por el médico británico Joseph Mortimer Granville, en 1870 buscaba aliviar la “histeria femenina”, el mercado -que por aquel entonces comenzaba a diversificar productos gracias al nacimiento de las marcas- vio en este artefacto un futuro ilimitado de probabilidades, y no se equivocó.

En la actualidad, los estimuladores no son exclusivamente para mujeres y los hombres han ganado un enorme terreno en este sentido, ya que la vasta variedad de artículos para estimulación peneana trasciende toda imaginación. Al igual que en el caso de las mujeres, los estimuladores con líneas suaves y elegantes le van ganando partida a los que emulan genitales, ya que parecen diseños de decoración. Pero como para gustos no hay reglas, los estimuladores de silicona con forma de vulva, ano o pene tienen adeptos en todo el mundo, lo que ha obligado a los responsables de diseñarlos a mejorar las texturas de los materiales para hacerlos más verosímiles e incorporar elementos como vibradores, succionadores y generadores de calor o frío.

Los estimuladores pueden sirven para ser usados en compañía o solos

Entre los productos de mayor consumo general se encuentran los anillos peneanos, que en su mayoría cuentan con la función vibratoria. Existen también una suerte de cuerdas que se tensan, cumpliendo la misma función, sin el agregado electrónico. Según la antropología, este tipo de artefactos ya se usaba en China hace 3000 años, cuando los hombres de entonces utilizaban cueros de animales para fabricar anillos que estimularan el pene..

En segundo lugar, los estimuladores de próstata están entre los más elegidos mientras que los simuladores de felación y los satisfayer para hombres siguen ganando terreno aunque, en el caso de los simuladores, se hace indispensable el formato con anatomía humana, es decir que debe parecer una boca, con lo cual muchas veces pierde elegancia.

Hay que tener en cuenta que estos juguetes sexuales están pensados para simular el placer de las relaciones sexuales e intentan imitar la sensación que se obtiene durante la penetración. De hecho, con ellos se pueden recrear algunas de las mejores posturas sexuales del Kamasutra, pero en solitario.

Pero los masturbadores masculinos no solo tienen la función de incrementar el placer sino que también están orientados a mejorar la vida sexual, ya que pueden servir de ayuda para tener una erección más fuerte y durar más en el sexo.

Cómo se utiliza un masturbador masculino

Para empezar, y aunque parezca una obviedad, hay que mencionar que es indispensable utilizar un lubricante para suavizar el momento de ingreso del pene (en el caso de los que son penetrables) ya que de no usarlo, puede provocar una fricción que termine lastimando la delicada piel del miembro masculino.

Al elegir un tipo de lubricante, es mejor optar por aquellos de base acuosa, pues son los más indicados para mezclarlos con los juguetes sexuales ya que no percuden los materiales. Una vez elegido el lubricante, solo es cuestión de aplicar unas cuantas gotas sobre el pene, extenderlo e introducirlo dentro del estimulador para utilizarlo de forma manual o con vibración.

Los mejores masturbadores masculinos

La ciudad de Mendoza tiene muy buenos locales para la compra de juguetes sexuales. Una visita a cualquiera de estos lugares es una puerta a la imaginación. Uno no sabe lo que no sabe, hasta que no se lo explica el vendedor del sexshop.

Sin embargo, las personas que prefieren guardar estos temas a un nivel más profundo de intimidad, pueden comprar cualquiera de los mejores estimuladores del mundo por internet.

Estos son los mejores juguetes sexuales para hombres según Amazon:

- Tenga

Es la marca con diseños más innovadores. Sus famosos Huevos masturbadores no parecen juguetes sexuales ya que se encuentran entre lo decorativo y lo naif. Tal vez por este motivo se encuentran entre los más elegidos.

Huevos de la marca Tenga

El huevo masturbador consiste en una funda con relieve y texturas internas que activan la circulación sanguínea del pene. Ideal para utilizar solo o en pareja.

Otro de sus productos estrella es el Spinner Tetra, con más de 3.000 valoraciones en Amazon, este masturbador sencillo se ha convertido en uno de los más comentados.

Modelo Spinner Tetra

El modelo Orb, se destaca por su diseño pero también porque no tiene costuras para evitar que se salga el lubricante. Posee esferas en su interior que se agitan para una mayor estimulación.

Modelo Orb, posee esferas en su interior

Finalmente, el Aero Cobalt Ring, es uno de los más prácticos, porque contiene un interior extraíble para poder lavarlo bajo el agua. Se puede ajustar con 10 niveles de presión.

Modelo Areo Cobalt Ring

- Satisfyer

Es una de las marcas más conocidas y elegidas. El modelo Men Heat es uno de los más populares por su diseño elegante, efecto calor y hasta 70 combinaciones de vibración.

Modelo Men Heat

A este le sigue el modelo clásico, el Men Classic Black que lleva un regulador de la presión interior para una un vacío intenso o suave. Aunque se trata de un estimulador manual, posee la forma ideal para masajear desde el eje hasta el glande.

El modelo Men Classic Black, es manual, no posee vibrador

Por último, el Satisfyer Men Vibration, con dos motores para estimular el extremo del pene y la parte central. Incluye también 14 programas de vibración.

Otros modelos y marcas

Masturbador con efecto calor, posee 10 modos de vibración y tres modos de succión. Tiene la opción de calentarse a 45º para imitar el calor de la penetración.

Modelo con efecto calor

El modelo con forma de vulva, no incluye la función de vibración, pero ha sido diseñado para simular la penetración como si fuese una vagina.

Modelo anatónimico y realista. No posee vibrador

Masturbador con diseño 3D es sin dudas uno de los más discretos en cuanto a diseño. Además su precio es muy accesible y posee tres texturas sensoriales en su interior.

Modelo Diseño 3 D, elegante y discreto

El modelo de copa eléctrica, de la marca 4U2ME (For You To Me - De tí para mí) está diseñado para los hombres que buscan estimulación oral, ya que consiste en un masajeador con cinco tipos de succión diferentes que emulan el sexo oral. Tiene también siete modos de vibración para elegir y se puede desmontar para lavar.

Modelo Copa Eléctrica, simula un succionador oral.

Por último, el masturbador masculino con cierre también es discreto, elegante y se carga con USB, pero además, con el plus de ser resistente al agua.