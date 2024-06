Este es el verdadero motivo por el que Marcos Ginocchio no ingresará a la casa de Gran Hermano

Durante varias semanas, los rumores sobre un posible regreso de Marcos Ginocchio a Gran Hermano han mantenido en vilo a los seguidores del reality. Sin embargo, desde el programa “LAM” se revelaron detalles sobre la situación del salteño y su respuesta al ofrecimiento del programa.

El martes pasado, Ángel de Brito comenzó su programa con una noticia que dejó a muchos boquiabiertos: “Finalmente Marcos no va a entrar a la casa de Gran Hermano. El ofrecimiento estaba, su familia no quiere saber nada, sus representantes no quieren saber nada y él tampoco”.

Emmanuel de Gran Hermano fue relacionado con uno de los ganadores del certamen.

Marcos Ginocchio, quien fue ganador de una edición anterior del reality, se ha mantenido alejado de la controversia y ha sido muy cuidadoso con su imagen pública.

“No va a ir a la casa de la discordia, él es absolutamente clean”, comentó el panelista Pepe Ochoa, destacando la postura del salteño de mantenerse al margen de los conflictos.

Nazarena Vélez planteó una inquietud que resonó con muchos seguidores del programa: “Es el ganador anterior, ¿el último día no puedes ir?”. A lo que Federico Bongiorno respondió: “No hay ningún riesgo, es una final chata”.

Sin embargo, la negativa de Ginocchio parece ser firme. Fernanda Iglesias también opinó sobre el tema: “En esa agencia donde trabaja él, cuidan mucho la imagen de sus chicos. Qué chico raro”.

Las actitudes de Marcos Ginocchio con los medios

Recientemente, Marcos Ginocchio se atrincheró en el baño de un shopping durante media hora. Según LAM, el motivo principal del encierro era evitar hablar con los medios de comunicación. Este comportamiento, aunque peculiar, refleja el deseo del ex participante de mantenerse alejado del foco mediático.

A pesar de esto, Ginocchio ha aprovechado su tiempo para proyectos personales, como la grabación de un video promocional del film infantil “Mi villano favorito 4″. En su cuenta de Instagram, compartió: “Gente, ¿cómo están? Acabamos de llegar a la avant premiere de ‘Mi villano favorito 4′ y hay mucha expectativa. La película se estrena el 20 de junio”.

El ganador de Gran Hermano 2022 se escondió para no dar entrevistas-

Santiago Sposato, notero del programa LAM, detalló los movimientos de Ginocchio, sugiriendo que su principal objetivo era evitar hablar con la prensa. Aunque el salteño se mostró activo en sus redes sociales, se negó a conceder entrevistas al programa televisivo.