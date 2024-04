Este es el tráiler de “Joker: Folie à Deux”: Joaquin Phoenix y Lady Gaga sueltan su locura

Warner Bros. Pictures lanzó el esperado tráiler de “Guasón 2″ (Joker: Folie à Deux”), que marca el regreso del oscarizado Joaquin Phoenix como el famoso villano del universo de Batman. Esta vez no está solo en la locura: llega Lady Gaga en el rol de Harley Quinn.

En las imágenes inicialmente mostradas en la CinemaCon en Las Vegas, se ve a Phoenix nuevamente en la piel de Arthur Fleck/Joker justo como quedó tras el final de la primera película estrenada en 2019: recluido en el asilo Arkham. El personaje está solo, bajo la lluvia y ríe exageradamente, mientras somos testigos de su expresión desoladora y acongojada.

En esa prisión psiquiátrica, el Joker conoce a la paciente Harleen Quinzel (Lady Gaga), arrastrándola a su estado de enajenación e iniciando una relación romántica en la que ella se convertirá, definitivamente, en Harley Quinn, cambiando el origen de su personaje en el universo de los cómics, donde era psiquiatra.

El resto del tráiler incorpora elementos musicales que remiten a “Los paraguas de Cherburgo” y “La La Land”. Particularmente suena el tema “What The World Needs Is Love”, entre planos oníricos y, además, de caos en las calles, respetando la paleta de colores del filme anterior.

Si bien la película no será un musical a rajatabla, sí tendrá unas 15 reinterpretaciones de canciones populares, como por ejemplo “That’s Entertainment” de la película “Brindis de amor” (The Band Wagon, 1953). Se sumarán al menos dos temas originales, seguramente alguno en la voz de Gaga, quien se lució antes en “Nace una estrella” (A Star is Born, 2018).

“Joker: Folie à Deux” está nuevamente dirigida por Todd Phillips, quien sorprendió en 2019 cuando la primera entrega se volvió un hit global con más de 1.000 millones de dólares en recaudación y varias nominaciones en la temporada de premios, incluyendo el Óscar a mejor actor para Joaquin Phoenix. A cargo de la banda sonora repite Hildur Guðnadóttir, otra que levantó la estatuilla dorada hace unos años.

La película del Guasón forma parte del sello Elseworlds de DC, alejado de los otros proyectos de Batman con Robert Pattinson y del nuevo Superman que llegará en 2025 en la piel de David Corenswet.

Cuándo se estrena Joker 2 en Argentina

“Joker: Folie à Deux” se estrenará el 3 de octubre en los cines de Argentina.

