Un éxito del fracaso: Joker y todo lo que no sabías del despiadado personaje

En el año 2019, el Joker revolucionó a todo el mundo y, sobretodo, a los fanáticos de este personaje tan reconocido en todo el mundo. Aunque no retrató exactamente lo visto en la saga de “Batman”, el papel de Joaquin Phoenix se llevó todos los aplausos.

Se conocieron imagenes y fechas importantes de la secuela de la película .

Además del voto positivo desde la audiencia, recibió nada más y nada menos que 12 nominaciones a las estatuillas doradas a Mejor Película, Fotografía, Dirección y otras cuestiones más. A pesar del gran esfuerzo, en esa ocasión fue “Parasite” la gran ganadora de los Oscar.

Curiosidades sobre el Joker. / WEB

Por otro lado, ganó un Globo de Oro por el Mejor Actor debido al talentoso trabajo de Phoenix como protagonista. Por otro lado, se llevó el aplauso de ocho minutos en el Festival de Venecia.

Lo que no sabías sobre el Joker

A pesar de haber causado tal cantidad de buenos resultados en su relación con la audiencia, el Joker se conformó con un duro trabajo en todos los detalles. Estos tal vez no se han dado a conocer, pero acá te traemos algunas curiosidades de la cinta.

- Robert de Niro y el protagonista no se llevaron muy bien durante el rodaje. El actor de ‘El irlandés’ sigue la costumbre tradicional de hacer una lectura de guion, un proceso que a Phoenix no le agrada. Al parecer, resolvieron las diferencias entre ellos inmediatamente, sin llegar nunca a formar una de esas parejas de actores que no se soportan, pero en el set de rodaje casi nunca se dirigieron la palabra.

- La historia original de este personaje se remonta al año 1951. Como se muestra en la famosa película de Tim Burton, el Joker cayó por accidente en una piscina llena de varios compuestos químicos mientras intentaba robar en una fábrica. Fue así como surgió el Joker. Antes de caer en esa piscina, era conocido como Red Hood, un criminal reconocido.

- A pesar de la gran popularidad que el Joker sigue teniendo en la actualidad, en realidad el personaje fue concebido para morir en el primer número de Batman, a manos del multimillonario. Sin embargo, por suerte, el editor se enamoró del villano y decidió mantenerlo.

- Aunque era un psicópata y un asesino, el Joker también era capaz de establecer relaciones amorosas. Según la versión de “The Killing Joke”, también estaba casado y esperaba un hijo, aunque la historia no terminó bien. Sin embargo, la pareja más famosa del Joker es sin duda Harley Quinn, una ex psiquiatra que se enamoró de él mientras estaba internado en un hospital psiquiátrico para criminales.