En vivo: así se emocionó Marcelo Bonelli al despedirse de eltrece tras 19 años

Marcelo Bonelli, con emotivas palabras, se despidió de la conducción de Arriba Argentinos (eltrece), marcando el final de 19 años al frente del noticiero.

En un adiós cargado de nostalgia y emoción, Bonelli recordó la trayectoria del programa y destacó la importancia de su paso por el mismo.

“Estoy emocionado y contento”, expresó Bonelli al anunciar su partida en medio del programa. “No voy a conducir más Arriba Argentinos. Ya empecé TN Central. Es un día muy especial. Pensé miles de cosas decir, pero no quiero llorar. Estoy contento porque a lo largo de 19 años todas las mañanas te levantamos, te informamos desde esta pantalla”, compartió el conductor.

Agradeció a su equipo de producción y rememoró los momentos vividos durante su tiempo en el programa. “La vida pasó en 19 años. No me quiero quebrar”, expresó, con lágrimas en los ojos, al recordar a Débora Pérez Volpin, su colega fallecida con quien trabajó.

En una entrevista con TN Show, Bonelli reflexionó sobre su salida: “La despedida la llevo con mucha emoción y también con un poco de nostalgia, pero a la vez con mucha alegría porque creo que Arriba Argentinos es un ciclo exitoso. Fueron 19 años de liderazgo”.

La emoción de Marcelo Bonelli al recordar a Débora Pérez Volpin

Recordó la importancia del programa en la televisión argentina y los momentos vividos con Pérez Volpin: “Arriba Argentinos fue como un hijo para mí, pero bueno, ya tiene 19 años. Así que tengo mucha emoción, muchos nervios, mucha nostalgia y mucha alegría por haber concluido un ciclo muy muy exitoso”.

Bonelli también destacó el impacto positivo que tuvo el programa en la vida cotidiana de la gente: “El día a día de acompañar a la gente en su despertar, antes de que salga de su casa, en el desayuno de los chicos. Tenemos una sección en Arriba Argentinos con las fotos de la gente y yo digo que es el pulmón del programa”.

El mensaje de Marcelo Bonelli por la muerte de Débora Pérez Volpin.

Débora Pérez Volpin

Entre las experiencias más significativas, rememoró el debut del programa y el aprendizaje junto a Pérez Volpin: “La primera emisión de Arriba Argentinos un 25 de abril del año 2005, donde yo tuve pánico, miedo, y donde aprendí muchísimo de Débora”.

Aunque emocionado por la despedida, Bonelli se mostró agradecido por el cariño y el reconocimiento del público: “Me emociono, por ejemplo, cuando la gente me para en la calle. Me pasó que un obrero me frenó y me dijo ‘Te miraba cada mañana y me acompañaste toda la secundaria’. Eso es algo impagable”.