En video: el día que Sinéad O’Connor rompió una foto de Juan Pablo II en televisión

El día de hoy se dió a conocer una triste noticia que visitó de luto a todo el ambiente musical. Se trata de la muerte de la icónica cantante Sinéad O’Connor, oriunda de Irlanda y reconocida en todo el mundo.

En medio de tantos recuerdos musicales que pueden construir un extenso álbum sobre lo icónica que esta mujer fue tanto a nivel social como a nivel cultural, hay un momento polémico que la caracterizó para muchos y se lo llevó a la tumbra. Se trata de la noche en que se presentó en el programa “Saturday Night Live”.

El 3 de octubre de 1992, ella dejó asombrados a Estados Unidos y al resto del mundo al romper una foto del Papa Juan Pablo II durante una presentación en el programa Saturday Night Live. Su acción generó un gran revuelo y se convirtió en un momento icónico y polémico en la historia del espectáculo.

Los detalles de la presentación de Sinéad O’Connor en SNL

Antes del polémico momento que será recordado por el mundo entero, la cantante interpretó la canción de Loretta Lynn Success Has Made a Failure of Our Home. Luego, la artista regresó al escenario de Studio 8H y, en lugar de cantar la canción originalmente planeada, sorprendió a todos interpretando a capella la canción “War” de Bob Marley, esta elección de canción reforzó su postura y generó aún más controversia en ese momento.

En medio de este cambio, O’Connor hizo algunas peticiones especiales como el uso de una única cámara que apuntara a su rostro hasta el final de la presentación. Ahí también hizo uso de su capacidad musical y cambió la letra original para hablar del abuso infantil.

En televisión en vivo y directo para todo el mundo que veía el programa y otros quienes decidieron verlo por la presencia de la irlandesa, ella lo dio todo hasta el final. Al terminar la canción, la artista mostró una fotografía diferente a la que había mostrado minutos antes.

Frente a la cámara se vio la imagen impresa del Papa Juan Pablo II. “Luchá contra el verdadero enemigo”, comentó con total seriedad y dolor en la mirada y rompió la foto en pedazos.

