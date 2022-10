En el día del psicólogo, algunas series y películas sobre psicología y salud mental que no podes dejar de ver

En la Argentina se celebra, el13 de octubre, el día del psicólogo. La fecha se instauró en 1974 con el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, que se celebró en la ciudad de Córdoba. Se llevó adelante una iniciativa de la Confederación de Psicólogos de República Argentina (CoPRA), bajo el objetivo de pensar y trabajar por los derechos de dichos especialistas.

La salud mental es un tema tan delicado que no puede dejar de ser atendido, bajo ninguna circunstancia. Así como te vas a revisar a un cardiólogo o a un oftalmólogo, tenes que velar por tu salud mental. Nuestro país es uno de los primeros en el ranking de profesionales por cada 100 mil habitantes. No encontrar turno, no es excusa.

Y como hoy fue el día del psicólogo, queremos dejarte una lista de algunas series y pelis que tratan el tema.

SERIES SOBRE PSICOLOGÍA

Criminal Minds. LA SERIE. Un grupo de elite del FBI se encarga de hacer los perfiles psicológicos de los criminales para poder atraparlos. El genial y excéntrico Reid, la insólita Penelópe, el galán Derek y el siempre serio Aaron Hotchner nos mantuvieron en vilo por 15 temporadas.

Con su primera emisión en 2005 y la última en 2020, esta serie es atrapante, intrigante y cuanto “ante” se te ocurra. Ahora la podés ver en la plataforma Star Plus.

Protagonizada por Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glaudini, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, A. J. Cook, Kirsten Vangsness, Paget Brewster, Joe Mantegna, Rachel Nichols, Jeanne Tripplehorn y Jennifer Love Hewitt, la serie vio cómo cambiaba su elenco cada tanto, pero nada que alterara el ritmo, ni la calidad de los capítulos.

Después de varias temporadas le vas agarrando la mano y ya descubrís quién es el asesino a los tres minutos de que empezó el capítulo, pero igual no podés dejar de ver. Si bien en cada episodio hay una historia distinta, hay una historia global en la que vamos conociendo la vida de los personajes. Si no la viste, mirala. Si la viste, volvé a verla.

Lie to Me. Con solo tres temporadas, esta serie trata sobre el poder que tiene el lenguaje no verbal y cómo un experimentado psiquiatra colabora con agencias como el FBI o quien lo necesite para resolver crímenes o casos complicados. Protagonizada por Tim Roth, la serie se basó en el trabajo del Dr. Paul Ekman, prestigioso psicólogo y uno de los científicos más destacados del Siglo XX, pionero en el estudio de las conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales.

PELIS SOBRE PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL

Mejor imposible. Jack Nicholson y Helen Hunt, ¿qué más querés? Él padece de trastorno obsesivo compulsivo y ella la moza del bar al que él va religiosamente todos los días. La película muestra de una manera cómica lo que el personaje de Jack Nicholson padece, pero sin dejar de señalar que estamos ante una patología.

Es una peli y tiene los toques justos de drama y romance para convertirla en una historia imperdible. Está en Google Play.

El silencio de los inocentes. Anthony Hopkins se pone en la piel del psiquiatra, asesino y caníbal, Hannibal Lecter. Jodie Foster es la novata del FBI, Clarice Starling, que recurre a Lecter para atrapar a un peligroso asesino.

Intrigante, incómoda y perturbadora. Esta película ya es un clásico del cine moderno y no podés dejar de verla. Ese año, arrasó con los premios Oscar. Hopkins y Foster ganaron cada uno en su categoría y la cinta como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado. Está en Amazon, Movistar y Google.

Despertares. Protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams. Un neurólogo prueba los efectos de las drogas en pacientes catatónicos y los resultados son tan emotivos como polémicos. Basada en una historia real.

Los papeles de estos dos monstruos del cine son apabullantes y la cinta, imperdible. Eso sí, una cajita de pañuelitos al lado. La podes conseguir en Google Play por 800 pesos.

¿Todas tan viejas? Sí, la verdad es que son peliculones, pero si preferís algo más nuevo tengo para ofrecerte estos títulos:

La Caja Negra. Un hombre se somete a un tratamiento experimental para recuperar la memoria después de siniestro vial. De pronto los recuerdos son demasiados oscuros para ser de él y su terapeuta esconde un secreto aún más oscuro. La podes ver en Amazon y en Movistar.

Hipnótico. Es un thriller tremendo. No parás de acomodarte en el sillón en todo lo que dura la película. Una chica está depresiva y como consejo le dicen que vea a este terapeuta que practica hipnosis. El peor error que pudo cometer. La línea entre lo real y lo ilusorio es casi imperceptible. No sabés en qué creer. Un elenco poco conocido, pero que garpa un montón. Está en Netflix.

La mujer en la ventana. Elencazo. Amy Adams, Gary Oldman y Julianne Moore en una película que cuando termina, necesitas cerca de cinco minutos para entender qué pasó. La protagonista es una mujer con un claro cuadro de agorafobia que vive recluida en su casa, tomando vino y mirando películas viejas. Llegan vecinos nuevos y el morbo de espiarlos es más fuerte que ella. Sin querer se convierte en testigo (¿o víctima?) de algo que no debía ver. Está en Netflix.