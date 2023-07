En el día del locutor, Coco Gras recuerda su anécdota más incómoda en Cada Día

Este 3 de julio, como todos los años, se celebra el día nacional de los locutores y locutoras. Y si en Mendoza pensamos una voz icónica, de entre todas las que hay, todos podemos coincidir que Coco Gras es dueño de LA voz. Un sello indiscutible que supo copar el teatro griego Frank Romero Day, y desde hace 13 años, lidera las mañanas televisivas locales en Cada Día, por Canal 9 Televida.

Con motivo de celebrar este día, desde Diario Los Andes le consultamos por alguna anécdota que recuerde de su paso por la televisión y Coco Gras trajo a la luz, algo que pasó en el 2016, mientras entrevistaba al por entonces presidente Mauricio Macri, que estaba en comunicación exclusiva con Canal 9 Televida.

“Como locutor me podría quedar, quizá conduciendo Cada Día en Canal 9, con aquella vez que le cambié el nombre al presidente de turno cuando tenía que darle paso a la gente de prensa para que siguieran después la entrevista con el primer Mandatario. Imaginate cambiarle el nombre, confundir el nombre del Presidente de la Nación”, recuerda el locutor y conductor.

La entrevista con el presidente Macri quedó pautada dentro del horario del magazine de la mañana, entonces Coco Gras se encargó de darle la bienvenida, para después darle paso a Fernando Hidalgo, quien sería el encargado de hablar con Mauricio Macri.

Al momento del pase, Coco Gras se refirió al entonces presidente como “Gustavo” Macri. Sin advertir su error, el locutor cerró el pase y Fernando Hidalgo subsanó el error de una manera elegante. Del otro lado, Mauricio Macri se lo tomó con muchísimo humor y al tener la palabra dijo: “buen día Fernando, ya estaba por ir a buscarlo a Gustavo para que venga a hacer el reportaje”.

Fernando Hidalgo salió del percance explicando que, tanto el estudio como el control, todo era un caos por la magnitud de la entrevista. Macri lo entendió y apeló al sentido del humor, minimizando el hecho.

Coco Gras, una voz con historia

No hay duda que fue un error sin intención, en el fragor del apuro por los tiempos que demandan esas notas. Coco tiene años de trayectoria y una carrera impecable. Ha sido, y sigue siendo, la voz de importantes marcas e instituciones. Se ha dedicado a la docencia, y actualmente, se desempeña como actor de doblaje.

Pero en la carrera de Coco Gras, la tele ha sido su segunda casa, y Cada Día, su refugio. Desde hace 13 años, lidera, junto a todo el equipo del programa (que ha ido cambiando con los años), las mañanas de la televisión local con notas de interés y todo el entretenimiento, en el magazine que más ha estado al aire en Mendoza.

Primero con Julieta Navarro como coequiper, y después con Majo Pérez Comalini, el Coco ha logrado entrar a todas las casas de los mendocinos con su profesionalismo, talento y calidez. En el marco de los 58 años de Canal 9 Televida, Coco habla de su historia y de lo que significa este programa en su vida.

Al cierre de su mensaje, Gras dice que más allá de las anécdotas, prefiere quedarse con el cariñoso recuerdo del trabajo compartido con tantos, y tan importantes, colegas durante su camino y lanza una reflexión sobre la responsabilidad a la hora de comunicar.

“Me podría quedar en el terreno de las anécdotas un rato largo, pero prefiero recordar las horas de trabajo compartidas con mis colegas, con aquellos que me enseñaron muchísimo, sobre todo los que me enseñaron la pasión que hay que tener por este uso de la palabra, un uso responsable e inteligente para estar dentro del mundo de la comunicación. Prefiero quedarme con esas horas de trabajo de mucha entrega, de mucho estudio para poder persistir en esto de ser, como digo, parte del mundo de la comunicación. Gracias por los saludos. Gracias por el privilegio que me dan los oyentes de escucharme, por ese permisito para entrar en sus hogares, en sus oídos y en sus corazones”.

Desde este espacio, un saludo a Coco Gras en su día y a todos los locutores y locutoras de la provincia que con sus voces llegan a todos los rincones de Mendoza y, por qué no, el mundo.

