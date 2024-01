Emilia Mernes ya había dicho qué piensa de Javier Milei y nadie se acordaba

Emilia Mernes se convirtió en foco de atención luego de una reciente entrevista en España en la que se le consultó sobre la propuesta cultural de Javier Milei en la República Argentina.

Aunque en esa ocasión Emilia optó por no abordar el tema político directamente, es importante señalar que ya había expresado su postura meses atrás a través de un tuit que ha pasado desapercibido para muchos.

En agosto de 2023, cuando Javier Milei sorprendió al ganar las PASO, la reconocida cantante Lali Espósito utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión y posicionarse políticamente.

“Qué peligroso, qué triste”, escribió Lali, enfrentándose a críticas por su postura. Frente a esta situación, Lali decidió retomar la discusión unas horas después.

Lali Espósito

El 14 de agosto de 2023, en una extensa defensa de sus ideas, Lali Espósito publicó: “No me molesta para nada que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote por un ANTIDERECHO”.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan de manera justa”, agregó Lali. Lo que llama la atención hoy, tras las no declaraciones de Emilia, es que la cantante le puso like al tuit político de Lali Espósito en su momento, y ese like continúa activo hoy 27 de enero.

El like de Emilia al tuit de Lali contra Milei

Aunque este episodio ha sido recordado por algunos usuarios en redes sociales, la mayoría parece no tener presente este acto de la artista oriunda de Nogoyá, Entre Ríos.

Reacciones de fans de Emilia Mernes, en ese agosto, que testimonian que el like de Emilia ocurrió

Qué pasó con Emilia Mernes: la entrevista donde eligió no responder sobre Javier Milei

La controversia en torno a la postura política de Emilia Mernes surgió recientemente cuando una periodista, durante la presentación de su gira en España, le preguntó sobre el posible impacto del gobierno de Milei en los argentinos.

Visiblemente incómoda, Emilia sonrió mientras un miembro de su equipo intervenía para afirmar que no hablaría de política. Las imágenes de este episodio se viralizaron, generando diversas reacciones