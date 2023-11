Emilia Mernes, cantante y actual estrella en ascenso, compartió detalles reveladores sobre su entrada al mundo de la música, especialmente en el grupo de cumbia cheta Rombai. En una entrevista reciente con Roberto Mtz, la artista argentina explicó cómo se unió al grupo en 2016, reemplazando a Camila Rajchman después de un casting exitoso propuesto por Fer Vázquez, líder de la banda.

“Subí un cover a Instagram y me llamaron para hacer una prueba”, comentó. Sin embargo, el proceso de contratación no fue convencional. Emilia compartió que, para asegurar su lugar en Rombai, se le impuso un requisito importante: teñirse el cabello de rubio para asumir el papel de la “rubia de Rombai”. A pesar de lo inusual del pedido, Emilia accedió, marcando el inicio de su carrera en el grupo.

Emilia Mernes reveló la insólita condición que le pusieron para formar parte de Rombai

Al hablar sobre su relación con el cantante de Rombai, Emilia fue tajante y no dejó de lado los detalles personales. “Me puse de novia con el cantante. Comer donde se cag* no es lo más recomendado del mundo, no estuvo bueno. Me sacaron de la banda y cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música”.

Emilia Mernes reveló la insólita condición que le pusieron para formar parte de Rombai

Ahora Emilia Mernes es de las artistas más escuchadas de la escena de la música urbana en Argentina, posee varios hits que suenen alrededor de todo el mundo y está en pareja con el Duki.

LA SALIDA DE EMILIA DE ROMBAI

En abril de 2018, Rombai anunció oficialmente la separación de Emilia Mernes y Fer Vázquez en la banda, explicando que ambos continuarían trabajando, pero en proyectos separados. ”¡Hola Familia! Hoy arrancamos una nueva etapa. Fer y Emi van a seguir trabajando juntos pero no en la misma banda. Fue una decisión muy difícil pero se tomó para cuidar la relación. Rombai sigue con Fer y Emi está comenzando con su carrera como solista con Fer siendo parte de la producción musical. Queremos seguir luchando por nuestros sueños. Lo que más queremos es que nos apoyen y sigamos recibiendo el mismo amor de siempre. Los amamos”, escribieron en ese entonces en una publicación de Instagram.

Emilia Mernes reveló la insólita condición que le pusieron para formar parte de Rombai

Poco tiempo después, Rombai sumó la actriz colombiana Valeria Emiliani de 23 años y Megamy Bowles, oriunda de Bolivia, de 22 años, pero el trío musical no duro mucho tiempo.

SEGUÍ LEYENDO: