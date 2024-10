Emilia Mernes mostró un adelanto de su nuevo tema y la acusaron de plagiar un éxito

Emilia Mernes está a punto de lanzar un nuevo tema, el que será la primera muestra de lo que se escuchará en su próximo disco con el que se despide de MP3. Pero la previa se vio empañada por una polémica que se desató en redes cuando la acusaron de haber plagiado un éxito de Sebastián Yatra.

La cantante estrena “Noviogangsta” el próximo sábado 12 de octubre y en sus redes mostró un adelanto, que los usuarios consideraron que tiene mucho en común con la canción “Tacones rojos” del artista colombiano.

El nombre de los artistas fue tendencia en X (ex Twitter) por la acusación de plagio que hicieron contra Emilia Mernes. Muchos de los usuarios que escucharon la canción que lanzará la novia del Duki notaron cierta similitud en la melodía con el tema que fue un éxito de Yatra tras su lanzamiento en 2021.

“Yo flasheo o tiene la misma melodía de “Tacones Rojos” (No pregunten como conozco ese tema)”, “Nunca antes visto. El equipo no la cuida realmente”, “Suena igual a TACONES ROJOS”, “Pero suena igual a tacones rojos de Yatra”, “Me hace acordar a una canción pero no sé a cuál”, “Tiene fuertes influencias de tacones rojos de yatraa, les juro suena igual, el ritmo de fondo y melodía”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron al respecto.

Por otro lado, Emilia fue duramente criticada por usar la frase “novio gangsta” que quiere decir que tiene una pareja que es ‘miembro de una banda organizada de malhechores’.

Acusaron a Emilia Mernes de plagio.

Emilia Mernes anunció un cuarto show en Vélez

Como Lali en su momento, Emilia Mernes hará historia al brindar cuatro shows en Vélez. La artista ya había anunciado desde sus redes los shows del viernes 11 y el sábado 12 de octubre. Al agotarlos, agregó una nueva fecha para el viernes 18. Al parecer esto no fue suficiente para los fans y ahora quienes se quedaron afuera de alguno de los recitales podrán verla el 19.

La cantante subió un video a sus redes que se viralizó. “¿Vamos a ser tíos?”, preguntó una de sus bailarina, ella se tocó la panza y dejó ver el vientre. Lejos de ser un embarazo, fue el modo en que confirmó el tercer recital agotado. Junto al video viral, Emilia escribió: “Tercer Vélez sold out. Aaaa se viene el cuarto. Daleee. ¡Los amo!”.