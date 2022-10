El rating de L-Gante: El joven pasó por dos canales y le subió puntos a Mirtha Legrand y Luis Ventura

Elian Valenzuela es el jóven artista que hasta hace tres años era un ignoto y hoy le levanta el rating a Mirtha Legrand, -frente a un Andy Kusnetzoff que resultaba imbatible para “La Chiqui”- y a Luis Ventura en su programa “Secretos Verdaderos”. Pero eso no es todo. Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, realizó esta hazaña televisiva en simultáneo, es decir el mismo día a la misma hora en Eltrece y América.

El sábado, mientras se emitía La noche de Mirtha, por Eltrece, programa en el que L-Gante fue el principal invitado, el músico inventor de la Cumbia 420 estaba al mismo tiempo en un mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos.

Y por la magia de la televisión, cada uno de los ciclos fue lo más visto de su emisora (7,6 y 2,5 respectivamente).

Según Ibope, La noche de Mirtha promedió 7,6 puntos de rating, subió 1,4 con respecto al sábado pasado. PH lo siguió con 7,3 puntos. El ciclo de Telefe bajó un punto con respecto al sábado pasado, y quedó como el segundo programa más visto del día.

Si bien el ciclo de la diva recién comienza (esta fue su tercera vez en pantalla este año) no se puede aducir que el programa se está “asentando”, ya que se trata del ciclo con más décadas en la televisión argentina.

Sin embargo el duelo con PH le estaba costando, y “La Chiqui” perdió frente a Kusnetzoff hasta el día de su debut 2022.

Por eso, la jugada de poner un personaje como L-Gante en la mesa de Mirtha y no de Juana, le sumó puntos a la diva. Y la pregunta es obvia ¿Cómo puede el joven músico mover la aguja en un programa que apunta a un público tan distante al de su espectro?

Un personaje convocante

Si hay algo que queda claro es que L-Gante no resulta indiferente. Ya sea por admiración a su figura, por desacuerdo con lo que promueven sus letras o por curiosidad en cuanto a los rumores que se generan en su entorno, el joven de General Rodríguez logra mantener la mirada puesta sobre su persona.

El desparpajo con que trata a Mirtha Legrand -ya había estado en una mesa con Juana, durante la pandemia- como si se conocieran de toda la vida, ante la mirada sorprendida del resto de los invitados (Marina Calabró, Luciana Salazar, Roberto García Moritán y Ceferino Reato), le dio pie a La Chiqui que ni lerda ni perezosa arrancó, fiel a su estilo, con una pregunta “tranqui”, e indagó acerca de los rumores que vincualn a L-Gante con Wanda Nara.-

“La verdad, la estoy conociendo, no nos conocemos hace mucho. La estoy conociendo”, dijo de manera críptica L-Gante.

Esto, indefectiblemente fue otra estrategia de la diva o de su nieto, productor del ciclo, que dio sus frutos al final de la noche cuando las mediciones favorecieron a la señora de la televisión.

Lo paradójico, casi de realidad de multiverso, al mismo tiempo iban subiendo las mediciones de Luis Ventura en América, con un mano a mano en su ciclo Secretos verdaderos, algo que, desde ya, no le debe haber caído nada bien a Nacho Viale, ya que el ciclo de Mirtha fue grabado en la tarde del viernes.

Y así como Mirtha quiso saber de Wanda, Ventura preguntó por Tamara Báez, su ex, y L-Gante explicaba cómo la estaba llevando y qué sentía al no poder compartir el día a día con su hija, Jamaica, de un año.

“Verla y no verla me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, respondió L-Gante, seguramente inconsciente de lo mucho que ayudó a subir el rating.

L-Gante y Wanda Nara, en medio de las versiones que dan cuenta de un romance entre ambos. (Instagram).

Jamaica, Tamara y Wanda

Se podría decir que las últimas horas del joven Elian han sido un vértigo: desmentir los dichos de su ex Tamara Baez que lo vinculaban al robo de sus pertenencias, ganar legalmente el régimen de visitas para poder ver a su hija Jamaica, esquivar caballerosamente las preguntas de romance con Wanda y negar una nueva paternidad con la ex de Icardi mientras le ayuda a Mirtha y a Ventura a ganar el rating por primera vez en el año. Si jugara al fútbol tendríamos la copa del mundo asegurada.

El tema de la imposibilidad de ver a su hija era uno de los conflictos más firmes que por estos tiempos sobrellevaba el autor de “RKT”. Finalmente, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo para revincular a la pequeña con su familia paterna, con tres encuentros por semana, desde las 12 hasta las 18 horas. Además, podrán verse un fin de semana de por medio. Ahora restaría firmar un acuerdo por el pago de la cuota alimentaria.

Wanda Nara fue tajante al negar un posible embarazo

Por otra parte, los rumores de un posible embarazo de Wanda Nara fueron zanjados de tajo por la rubia, que mediante un vivo en la cuenta de Instagram de L-Gante echó por tierra las especulaciones de algunos mediáticos.