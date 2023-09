El príncipe Harry fue usado como maquina sexual desde joven: esta es la mujer “mayor” que le quitó la virginidad

El príncipe Harry no deja de ser tema de conversación y es que tras revelar cada una de sus memorias en su libro “Spare”, el mundo entero se ha enterado de todo tipo de detalles de su vida.

Otros de los sucesos detallados tienen que ver con los más íntimos como es el caso de cómo perdió su virginidad con una “mujer mayor” cuando tan sólo era un estudiante.

Sobre esto se sabía lo mínimo, hasta que la historia ha dado un giro inesperado cuando la involucrada reveló su rostro y ofreció detalles sobre su encuentro con el hijo de Carlos III y Lady Di.

El Daily Mail ha dado con la misteriosa mujer quien es nada más y nada menos que Sasha Walpole, de 40 años, con quien el joven príncipe habría perdido su virginidad detrás de un local de tragos.

Qué dijo Sasha Walpole sobre su encuentro con el príncipe Harry

Entre los detalles que dio a conocer el medio citado, el encuentro entre Sasha y Harry tuvo lugar en julio del 2001, cuando el esposo de Meghan Markle apenas tenía 16 años y era considerado por Walpole como un “semental joven”.

Ante esto, Sasha Walpole se defendió al confesar que fue el príncipe Harry quien se le anticipó y la besó durante su fiesta de cumpleaños 19.

En palabras de la “mujer mayor” como la llamó el príncipe Harry, ambos se escabulleron para fumar fuera de la vista del equipo de seguridad del nieto de la reina Isabel II.

“Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido”, reveló Walpone. Asimismo, destacó que este momento no ocurrió porque él era miembro de la realeza, sino porque tenían una relación de amistad.

“No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. No había vibraciones vírgenes, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos”, agregó quien es madre de dos hijos.

“Solo habíamos estado fuera unos 15 minutos en total, pero fue suficiente para que su seguridad comenzara a preocuparse”, precisó la mujer, basándose en que sembraron dudas y empeoraron la decisión de guardar este affaire en secreto.

